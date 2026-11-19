Dortmund prüft das Comeback von Guirassy, Anton und Chukwuemeka vor dem Spiel gegen Gladbach. Trainer Kovac warnt jedoch vor Risiken durch vorzeitige Belastung.

Die Borussia Dortmund steht kurz vor dem entscheidenden Duell gegen die Borussia Mönchengladbach und muss dabei die Fitness ihrer Schlüsselspieler genau im Blick behalten. Trainer Niko Kovac hat am Donnerstag deutlich gemacht, dass eine Teilnahme mehrerer verletzter Akteure nicht ausgeschlossen ist, aber auch nicht garantiert werden kann. Im Fokus stehen dabei vor allem der Torjäger Dariusz Guirassy, der Defensivchef Waldemar Anton und der Mittelfeldspieler Carney Chukwuemeka. Alle drei Spieler kämpfen seit Wochen gegen muskuläre Probleme und müssen ihre Rückkehr in den Kader sorgfältig planen.

Risikoanalyse der körperlichen Verfassung

Die aktuelle Situation um Dariusz Guirassy ist besonders sensibel, da der Stürmer Anfang November eine Zerrung im rechten Oberschenkel erlitten hatte. Dieses Ereignis ereignete sich während des Champions-League-Sieges gegen Real Betis und führte dazu, dass er seither kein einziges offizielles Spiel mehr bestritten hat. Die darauffolgende Länderspielpause nutzte Guirassy, um intensiv in Dortmund an seiner Genesung zu arbeiten. Für das anstehende Spiel gegen Gladbach könnte er grundsätzlich wieder eine Option sein, doch der Verein will kein unnötiges Risiko eingehen.

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Die Sorge der Verantwortlichen bei Borussia Dortmund besteht darin, dass eine zu frühe volle Belastung die Muskelverletzung erneut aufbrechen lässt. Ein solcher Rückschlag könnte aus einer kurzen Pause schnell zu einem deutlich längeren Ausfall führen, was den sportlichen Wegplan der nächsten Monate gefährden würde. Trainer Niko Kovac betonte auf der Pressekonferenz am Donnerstag, dass man heute oder morgen entscheiden wird, ob die Belastungsgrenzen für ein Spiel ausreichen. Er sprach klar aus, dass eine Teilnahme nicht ausgeschlossen, aber auch nicht garantiert ist.

Verteidiger und Mittelfeldstürmer unter Beobachtung

Neben dem Stürmer steht auch Waldemar Anton unter Beobachtung. Der 30-jährige Abwehrchef hatte seine Reise zur deutschen Nationalmannschaft aufgrund muskulärer Probleme abgesagt und die Länderspielpause ebenfalls in Dortmund zur Behandlung verbracht. Für ihn gilt die gleiche strenge Logik wie für Guirassy: Erst die letzten Belastungstests werden zeigen, ob er fit genug für die hohe Intensität im Spiel gegen Gladbach ist. Eine vorsichtige Dosierung der Trainingseinheiten war hier oberstes Gebot, um die Stabilität in der Defensive nicht zu gefährden.

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Noch überraschender und komplexer ist die Lage um Carney Chukwuemeka. Der 23-jährige Mittelfeldspieler zog sich beim 2:1-Erfolg gegen den 1. FC Saarbrücken (Elversberg) einen Muskelfaserriss im linken Oberschenkel zu. Diese Art der Verletzung erfordert eine besonders sorgfältige Rehabilitation, weshalb er ebenfalls auf seine Reise mit der Nationalmannschaft verzichten musste. Sein Comeback wäre das überraschendste von allen drei potenziellen Rückkehrern, weshalb die medizinische Abteilung extrem vorsichtig agiert.

Strategische Abwägung vor dem Vergleich

Drei potenzielle Rückkehrer stehen zur Debatte, verbunden mit dreimal der konkreten Gefahr eines weiteren Rückschlags. Das Management und das Trainerteam müssen hier genau abwägen, was im Interesse des Vereins am sinnvollsten ist. Der Druck ist hoch, da jeder Angreifende und jedes offensive Element gegen die Borussia Mönchengladbach wertvoll sein kann. Doch der langfristige Erfolg und die Vermeidung von Langzeitverletzungen haben Vorrang vor der kurzfristigen Verfügbarkeit für ein einzelnes Spiel.

Damit bleibt die Teilnahme der drei Stars von der medizinischen Freigabe am Ende der Vorbereitung abhängig. Borussia Dortmund wird keinen Schritt riskieren, der die Genesungsprozesse von Dariusz Guirassy, Waldemar Anton und Carney Chukwuemeka gefährden könnte. Die Entscheidung trifft Trainer Niko Kovac in den kommenden Stunden basierend auf den aktuellen Testdaten.