Dortmund plant Lachgassalverbot für Minderjährige

Die Stadt Dortmund diskutiert ein Verbot des Lachgassalabs an Minderjährige, um sie vor gesundheitlichen Risiken zu schützen. In anderen Nachrichten wurde in Ratingen ein Mann lebensgefährlich von der Polizei verletzt, nachdem er einen 81-jährigen Mann angegriffen hatte. US-Präsident Trump hat mit dem russischen Präsidenten Putin telefoniert und ein Treffen in Saudi-Arabien angekündigt, um über ein Ende des Ukraine-Krieges zu sprechen. Es gibt Warnstreiks im Öffentlichen Dienst in mehreren deutschen Städten.

Dortmund plant ein Verbot des Lachgas salabs an Jugendliche , um sie vor den gesundheitlichen Risiken des Rauschmittels zu schützen. Lachgas ist als Partydroge beliebt und leicht zugänglich, da es weder als Droge noch als Betäubungsmittel gilt. Die Kartuschen sind an Kiosken oder im Internet erhältlich. Ärzte warnen vor Gefahren wie Lähmungen oder Hirnschäden. Ein Verbot könnte bis zu 1.000 Euro Bußgeld für Verstöße vorsehen.

Andere Städte wie Köln, Bielefeld und Bochum diskutieren ebenfalls ein solches Verbot. In Ratingen im Kreis Mettmann wurde ein Mann lebensgefährlich verletzt, nachdem die Polizei auf ihn geschossen hatte. Der mutmaßliche Täter soll mit einem Messer auf einen 81-jährigen Mann eingestochen haben, der schwer verletzt wurde. Laut ersten Berichten soll der Täter dann auf die Beamten losgegangen sein, was die Polizei aber noch nicht bestätigt hat. Die Identität des Täters ist noch unbekannt und die Hintergründe der Tat sind unklar.In internationalen Nachrichten hat US-Präsident Trump unerwartet mit dem russischen Präsidenten Putin telefoniert und ein Treffen in Saudi-Arabien in der nicht allzu fernen Zukunft angekündigt. Das Treffen soll sich auf ein Ende des Krieges gegen die Ukraine konzentrieren. Der Kreml bestätigte das Telefonat. Anschließend sprach Trump auch mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj. Die Amerikaner halten bei Friedensverhandlungen schmerzhafte Zugeständnisse Kiews für unausweichlich – unter anderem den Verzicht auf einen Nato-Beitritt. Die USA sehen die Europäer weitgehend alleine in der Pflicht, die Ukraine zu unterstützen und einen Frieden militärisch abzusichern – ohne amerikanische Truppen. Warnstreiks im Öffentlichen Dienst dauern an, diesmal unter anderem in Köln, Dortmund, Herne, Gelsenkirchen und weiteren Städten. In Aachen fahren heute kaum Busse, in Dortmund bleiben Busse und Bahnen stehen. Auch Kindergärten sind betroffen, genauso wie in Gelsenkirchen und Recklinghausen, wo auch die Müllabfuhr streikt. Die Gewerkschaft Verdi fordert eine bessere Bezahlung im öffentlichen Dienst, da gerade hunderttausende Stellen unbesetzt sind. Der österreichische Bundespräsident Alexander Van der Bellen ist offen für verschiedene Möglichkeiten, die politische Situation nach der gescheiterten Koalitionsbildung zu lösen. Er sprach von Neuwahlen, einer Minderheitsregierung, einer Expertenregierung oder eben doch einer Koalition der im Parlament vertretenen Parteien. Der WDR hat Daten vom Bundesamt für Straßenwesen (BASt) und der Landesbehörde Straßen.NRW ausgewertet und festgestellt: Von insgesamt rund 13.500 Brücken und Brückenteilen, für die Bund und Land zuständig sind, wurden fast 800 von den Behörden mit dem schlechtesten Wert für ihre Tragfähigkeit bewertet und etwa 1.700 mit dem zweitschlechtesten. Der Kölner Stadtrat berät heute über die Einführung einer Verpackungssteuer, die den Einsatz von Einwegverpackungen in der Gastronomie verteuern soll. Ziel ist es, umweltfreundliche Alternativen wie Mehrweggeschirr attraktiver zu machen und die Müllflut in der Stadt einzudämmen. Die Verpackungssteuer könnte ab 2026 eingeführt werden. Zunächst kommt heute der parlamentarische Untersuchungsausschuss zum Anschlag auf den Weihnachtsmarkt in Magdeburg zusammen. Der Landtag in Sachsen-Anhalt hatte das Gremium zur Aufarbeitung der Ereignisse eingesetzt. Bei dem Anschlag am 20. Dezember waren sechs Menschen getötet worden, rund 300 Menschen wurden verletzt. Der Untersuchungsausschuss soll unter anderem die Sicherheits- und Einsatzkonzepte für den Weihnachtsmarkt und deren Umsetzung beleuchten. Außerdem wird es um die Frage gehen, welche Behörden wann was über den Täter wussten. Der 50-Jährige stand vor der Tat bei Ermittlungsverfahren immer wieder in Kontakt mit Behörden





