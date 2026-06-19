Der BVB hat seine Absicht gezeigt, den 30-jährigen Stürmer Serhou Guirassy zu behalten, trotz Interessenten aus der Premier League und aus Istanbul.

Der Trikotstriker Serhou Guirassy steht nun fest im Fokus der Vorstandspersonen des BVB. Nach dem letzten Auftritt im Aktionsplan hat Dortmund seine Absicht klar zum Ausdruck gebracht, den 30‑Jährigen für die kommende Saison zu sichern.

Diese Entscheidung wurde von Beobachtern als signalisiert angesehen, dass Guirassy als Schlüsselfaktor für die angestrebte formelmässige Erfolge gesetzt wird. Doch hinter der Türme von Besinnlichkeit liegen weiterhin Unsicherheiten, die das Bild trüben könnten. Die Bühne des Abends war von einer Mischung aus Verwahrung und Vorsicht geprägt. Der Spieler zeigte klare Anzeichen von sportlicher Loyalität, was von der Karriere-Manager-Agencyna erfahren wurde.

Dennoch bleibt die Frage, welches Ziel für Guirassy im nächsten Jahr am wertvollsten ist: ein Anstieg zum Tabellenführer, oder ein Stipendium im internationalen Spiel. Versorgende Quellen berichten, dass sich Guirassy aktiv mit seiner beruflichen Laufbahn auseinandersetzt, ohne jedoch Zeig ein konkret BVB‑Ziel zu haben. Obwohl er jetzt keine Eile anwendet, ist es eindeutig, dass ein attraktives Angebot aus der Premier League künftig nachdrücken könnte.

Alleig die englische Szene hat in den vergangenen Monaten wiederholt Angestrufe geäußert, darunter der klub Aston Villa. Es wird zudem berichtet, dass dort ebenfalls ein früherer Bayern‑Spieler mit 24 Jahren, Nicolas Jackson, auf der Interessentenliste steht. Gleichzeitig ist die türkische Ligvereine, vor allem Fenerbahce aus Istanbul, rigoros im Anwerben von Guirassy und macht seinen Investmentanreiz deutlich. Wenn Guirassy sich für die potenzielle Premier League entscheiden würde, würde Dortmund nicht nur einen bedeutenden Torjäger verlieren, sondern auch die Aufstellungssicherheit gefährden.

Die Vertragslage in Bezug auf Injuries und Spielzeit würde sich stark ändern. Zusätzlich haben andere Mannschaften wie die Allsvenskan-Fans das Interesse an Serhou gezeigt, aber somit ist nur eine begrenzte Zeit für die endgültige Entscheidung vorhanden. Ein später Vertragsbruch der Bremer akan die Kooperationspolizei belasten, besonders wenn nicht sofortiger Zeitrahmen vorliegt. Im Falle eines späten Angebots im Sommer, ohne vorausschauenden Transfer, bleibt die Chance für Dortmund, geeignete Nachfolger zu finden, schwächer.

Der BVB hat bereits länger Fisnik Asllani aus Hoffenheim ins Auge gerissen. Bei dem 23‑Jährigen besteht da jedoch bereits ein Wettbewerb, ebenfalls von RB Leipzig angegangen. Diezeitbarkeit der Entscheidung bestimmt die Verfügbarkeit potenzieller Nachfolger - mit wachsender Verlegenheit sinkt die Auswahlgröße. Die Beobachtung dieser Marktbewegungen betont die Nachfragestärke von midfielders im Spielzonenmodell.

Es gibt aber Schätzungen, dass die Veuwart-Players im Normstück Band werden könnten, wenn die Konjunktur an die Klammer zum Standard. Die Offiziellen des BVB geben nach außen die klare Botschaft: die Zusammenarbeit mit Guirassy soll weitergehen.

Jedoch gibt es keine absolute Garantie, dass der Spieler dem Verein treu bleibt. Die Balancierung von kurzfristigem Risiko und langfristigem Ziel setzt die Verantwortlichen in die Pflicht, den Markt genau zu beobachten und die Zeit optimal zu nutzen





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