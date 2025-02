Dortmund Reist nach Lissabon: Play-off-Hinspiel gegen Sporting im Blick

Borussia Dortmund trifft am Dienstag in Lissabon im Play-off-Duell auf Sporting Portugal. Trainer Niko Kovač hofft auf einen Sieg, um das Rückspiel zu Hause in einer guten Position zu gestalten.

Borussia Dortmund reist nach Lissabon: Das Play-off-Hinspiel gegen Sport ing steht an! Nun die entscheidende Play-off-Runde an. Im ersten Duell mit Sport ing Lissabon geht es um das Weiterkommen. Das Hinspiel findet am Dienstag in der portugiesischen Hauptstadt statt, der Anpfiff erfolgt um 21 Uhr.

Gelingt es Dortmund, sich eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel vor heimischer Kulisse zu erspielen? Sport BILD zeigt Ihnen, wie Sie die Partie kostenlos verfolgen können! Niko Kovač ist seit dieser Woche Trainer in Dortmund, der Kader wird neu bewertet. Der Start von Niko Kovac (53) als Trainer von Borussia Dortmund verlief alles andere als optimal. Am vergangenen Wochenende setzte es ein 1:2 gegen den VfB Stuttgart. Bereits die achte Niederlage der Saison. Zum Vergleich: In der gesamten Vorsaison hatte der BVB lediglich sieben Spiele verloren. Kovac zeigte sich nach der Partie enttäuscht: „Unglücklicher kann es nicht laufen. Die Mannschaft hat alles gegeben. Die Niederlage tut uns natürlich weh, weil sie unnötig war.“ Nun möchte er seinen ersten Sieg als Dortmund-Trainer feiern. Das Ziel für Borussia Dortmund ist klar: Eine gute Ausgangssituation für das Rückspiel im eigenen Stadion schaffen. Dabei dürfte es entscheidend sein, ob die Defensive dem Druck von Top-Torjäger Gyökeres und Co. standhalten kann. Der Streamingdienst Prime Video, der regulär 8,99 Euro pro Monat kostet, überträgt die Partie live. Falls Sie noch kein Abo besitzen, können Sie dies schnell nachholen und dabei einen kleinen Trick nutzen, um das Spiel gratis zu sehen: Amazon Prime gewährt allen Neukunden einen kostenlosen Probemonat. Wer sich neu registriert, kann das Angebot 30 Tage lang unverbindlich testen und innerhalb des ersten Monats problemlos kündigen – ohne dabei Kosten zu haben





