Borussia Dortmund erleidet die erste Saisonniederlage im Spiel gegen Bayer Leverkusen. Mit dem 1:2-Unentschieden schließt der FC Bayern wieder auf den Tabellenführer auf.

Am Samstagabend hat der FC Bayern München die Chance auf die Tabellenführung in der Bundesliga zurückgewonnen, nachdem Borussia Dortmund sein erstes Spiel in dieser Saison verlor. Während die Rekordmeister in Hamburg mit 0:0 unentschieden endeten, scheiterte der BVB bei Bayer Leverkusen klar mit 1:2. Dieser Doppelpass der Ergebnisse hat die Distanz zum Ersten wieder auf einen Punkt verkürzt, was die Titelrennen wieder dramatisch macht.

Felix Nmecha erzielte das Fuehrend Tor

Der Dortmunder Felix Nmecha stand von Beginn an im Fokus, als er in der achten Minute die Führung erzielte. Nach einer Balleroberung durch Anton nutzte Nmecha die Situation, ließ zwei Gegenspieler stehen und schob den Ball locker in die linke untere Ecke. Der 26-jährige DFB-Star feierte den Treffer mit herausgestreckter Zunge und kniete sich dann auf den Rasen. Er formte mit seinen Händen das Symbol für "Jesus liebt dich", nachdem sein umstrittener Kronen-Jubel beim 2:1-Sieg gegen Elversberg zuvor heftige Kritik wegen der Verbindung zur Glaubensgemeinschaft "Ballers in God" ausgelöst hatte.

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Kontroverse vor dem Abpfiff der ersten Halbzeit

Kurz vor der Pause kam es zu einem kritischen Moment, der die Stimmung im Stadion massiv beeinträchtigte. Felix Nmecha erwischte den Leverkusener Spieler Tapsoba mit seinen Stollen im Gesicht. Schiedsrichter entschloss sich nur zur Verwarnung, obwohl Nmecha mit dem Tritt die Führung verteidigte. Dieser Vorfall verdeutlichte die physische Härte des Spiels und sorgte für Diskussionen über die Spielweise des Tabellenführers, der bisher als dominant galt.

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Leverkusen dreht durch Schick und Fernandez

Bayer Leverkusen kehrte ins Spiel zurück, als Patrick Schick in der sechsten Minute des zweiten Abschnitts den Ausgleich erzielte. Nach einem Eckball köpfte der Top-Torjäger den Ball ins Tor. Kurz darauf folgte die Wende, als Fernandez in der achten Minute den Siegtor zum 2:1 nickte. Dieser Treffer resultierte aus einem abgefälschten Schuss von Diaby, der die Dortmunder Abwehr überrannte. Die Leverkusener nutzten die defensive Lücke perfekt und kehrten so die Partie.

Tabelle verschoben und Meisterschaft in Gefahr

Die Niederlage bedeutet für Borussia Dortmund den ersten Liga-Ausfall der Saison und markiert einen Tiefpunkt in der laufenden Kampagne. Der BVB hat in den letzten sechs Spielen als Tabellenführer nicht gewonnen, wobei drei Unentschieden und drei Niederlagen zu Buche stehen. Diese Serie macht es zunehmend schwerer, die deutsche Meisterschaft zu erringen, da der Abstand zum Verfolger FC Bayern nur noch einen Punkt beträgt. Der FC Bayern hatte zuvor in Gladbach einen 1:0-Sieg gefeiert und nutzt die Schwäche des Rivalen nun maximal aus.