Dortmunder Innenstadt: Wildes Schießerei-Szenario am Freitagabend

In der Dortmunder Innenstadt kam es am Freitagabend zu einer Schießerei, bei der drei Personen angeschossen wurden. Die unbekannten Täter konnten fliehen, die Opfer wurden jedoch noch vor Ort von einem Notarzt versorgt.

In der Dortmund er Innenstadt kam es am Freitagabend zu wilden Szenen. Mehrere Anrufer meldeten nach BILD-Informationen Schussabgaben im Bereich Kuckelke/Stubengasse vor einem Restaurant. Zeugen berichten, ein Mercedes sei vorgefahren.

Ein Mann sei ausgestiegen und habe gezielt mehrfach auf drei Personen geschossen. Die Opfer wurden noch vor Ort von einem Notarzt versorgt und anschließend in nahe Krankenhäuser gebracht. Die unbekannten Täter konnten fliehen. Die Ermittler sichern Spuren, vernehmen Zeugen und haben nach BILD-Informationen eine Schreckschusswaffe und in einem Mülleimer eine scharfe Waffe gefunden.

Laut BILD-Informationen soll es zuvor zu Streitigkeiten zwischen mehreren Personen gekommen sein. Im Verlauf gaben zwei unbekannte Täter mehrere Schüsse auf die drei Opfer ab und flüchteten. Weitere Ermittlungen ergeben Hinweise auf einen der beiden Täter, der laut BILD-Informationen polizeibekannt ist. Nach derzeitigem Erkenntnisstand handelt es sich um einen Angriff im familiären Umfeld, der zuvor zu einem Fall häuslicher Gewalt geführt haben soll. Hinweise auf einen Rocker- oder Clan-Bezug sollen derzeit nicht gegeben sein





BILD / 🏆 82. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Dortmund Schießerei Innenstadt Polizei Ermittlungen

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Dortmunder Modell: Stadt greift Einzelhändlern unter die Arme, die einen Laden eröffnen wollenDortmund kämpft wie viele Städte gegen leer stehende Ladenlokale. Die Stadt zahlt Geld, damit Händler ein Geschäft eröffnen.

Read more »

Hamburg kauft ehemalige Karstadt-Grundstücke für Belebung der Bergedorfer InnenstadtDie Stadt Hamburg hat zwei zentrale ehemalige Karstadt-Grundstücke in der Bergedorfer Innenstadt gekauft. Auf den rund 4200 Quadratmetern sollen Wohnen, Einzelhandel und Dienstleistungen kombiniert werden. Die Öffentlichkeit wird in die Planungen einbezogen. Ziel ist die Belebung der Innenstadt und Verbesserung der Aufenthaltsqualität.

Read more »

Berliner Polizei fasst vier Tatverdächtige nach Schießerei in KreuzbergAm Freitagmorgen wurden in Berlin zwei Männer und zwei Jugendliche festgenommen. Sie sollen versucht haben, einen 23-Jährigen zu töten.

Read more »

1. FC Magdeburg holt Dortmunder Tony ReitzMagdeburg - Fußball-Zweitligist 1. FC Magdeburg hat Mittelfeldspieler Tony Reitz verpflichtet. Der 21 Jahre alte Linksfuß kommt von der zweiten

Read more »