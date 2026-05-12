Dortmunder Jugendbande "Knappi-Gang" vor Gericht: Tritte gegen die Köpfe, Mobiltelefon-Video

Seit Montag beginnen sieben Jugendliche und Heranwachsende vor dem Dortmunder Landgericht zu stehen. Sie sollen bei einer Schlägerei mehrere Opfer brutal verprügelt haben. Ein Video wurde mit dem Mobiltelefon gefilmt, auf dem jubelnde Angeklagte ihre Opfer misshandeln sehen.

Mutmaßliche Mitglieder der Dortmunder Jugendbande " Knappi-Gang " müssen sich seit Montag vor Gericht verantworten. Sie sollen bei einer Schlägerei mehrere Opfer durch Tritte gegen die Köpfe verletzt haben.

Sechs Monate nach der spektakulären Festnahme der sieben Jugendlichen und Heranwachsenden begann am Montag am Dortmunder Landgericht der Prozess. Den zwischen 16 und 20 Jahre alten Männern wird unter anderem versuchter Totschlag vorgeworfen.

"Knappi-Gang" verprügelte wohl Jugendliche: Tat mit Mobiltelefon gefilmtDie Männer sind mutmaßliche Mitglieder der Jugendbande "Knappi-Gang". Ihnen wird vorgeworfen, im August 2025 eine Gruppe anderer Jugendlicher brutal verprügelt zu haben. Mehrere Opfer erlitten Verletzungen durch Schläge und Tritte gegen die Köpfe. Einer der Angeklagten soll einem bereits am Boden liegenden Mann mit Anlauf auf den Kopf gesprungen sein.

Die Auseinandersetzung wurde laut Staatsanwaltschaft von einem der Angeklagten mit dem Mobiltelefon gefilmt. Auf dem Video ist demnach unter anderem zu sehen sein, wie mehrere Angeklagte Jubelposen einnehmen, nachdem sie ihre Opfer misshandelt haben.

"Knappi-Gang" durch SEK festgenommen, Angekagter verpfeift weiteren TäterWeil das Video nach der Tat offenbar in sozialen Netzwerken veröffentlicht wurde, konnte die Polizei Ende 2025 mehrere Verdächtige identifizieren. An der Festnahme im Dezember waren schwer bewaffnete Spezialeinsatzkommandos beteiligt. Wie der Vertreter der Staatsanwaltschaft am ersten Verhandlungstag bekanntgab, konnte vor wenigen Tagen noch ein weiterer Verdächtiger ermittelt und festgenommen werden. Auch diesem jungen Mann droht jetzt eine Anklage vor dem Landgericht.

Die Festnahme des weiteren Verdächtigen geht nach Angaben des Staatsanwalts "auf die werthaltigen Angaben" eines der Angeklagten zurück. Alle sieben jungen Männer kündigten nach der Verlesung der Anklageschrift an, sich in den kommenden Tagen zu den Vorwürfen äußern zu wollen. dp





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