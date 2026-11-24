Analysiert die individuelle Leistung der BVB-Spieler gegen Arsenal. Fokus auf Gregor Kobel, Joane Gadou und Julian Ryerson in einer ungleichen Partie.

Im Duell zwischen Borussia Dortmund und Arsenal zeichnete sich ein klares Bild individueller Stärken und Schwächen ab, das die Tormannschaft der Gäste dominieren ließ. Während Gregor Kobel in der Schlussphase unsicher wirkte, glänzte Joane Gadou mit einer sensationellen Aktion. Julian Ryerson hatte mit dem hohen Tempo zu kämpfen, während Daniel Svensson bei Flanken überfordert war.

Tormann Kobel zeigt schwankende Leistungen

Beim frühen Gegentor präsentierte sich Gregor Kobel nicht in seiner besten Form. Der scharf, aber zentral auf das Tor gezogene Ball wurde von dem Torwart auf dem falschen Fuß erwischt, was ihn initial schlecht aussehen ließ. Er zeigte jedoch danach seine gewohnte Klasse und partierte ein- bis zweimal sehr gut, um die Führung zu verteidigen.

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Am Ende der Partie wirkte der Schwede jedoch erneut unsicher, als er bei einem hohen Ball daneben griff. Diese Unsicherheit im Abschluss sorgte für zusätzliche Nervosität im Dortmunder Lager, obwohl Kobel im Spielverlauf ansonsten solide stand.

Joane Gadou dominiert mit sensationellem Dribbling

Die Anfangsphase von Joane Gadou gestaltete sich sehr nervös, wobei der Innenverteidiger in vielen Zweikämpfen ungeschickt agierte. In der 44. Minute erfolgte seine stärkste Aktion, als er nach vorn verteidigte und den Ball eroberte. Seine Hereingabe führte nur zur Ecke, markierte jedoch bis dato den besten Angriff der Dortmunder.

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Dieser Erfolg gab Gadou Auftrieb für die zweite Halbzeit. Vor dem 1:1 durchdribbelte er sensationell über den halben Platz, um den Stürmer dann präzise zu bedienen. Eine solche Leistung dürfte selbst Lucio stehend applaudieren lassen, auch wenn Gadou defensiv danach wieder größere Probleme bekam und mehrfach zu spät kam.

Svensson und Ryerson überfordert im defensiven Bereich

Julian Ryerson hatte mit dem Tempo des Arsenal-Spiels von Beginn an große Probleme. Mehrfach konnten die Engländer erfolgreich über seine Seite angreifen, was zu Schwierigkeiten im defensiven Deckungsverhältnis führte. Ryerson steigerte sich jedoch in der zweiten Halbzeit, wobei er defensiv weiterhin Schwächen zeigte, sich aber nicht mehr so stark überlaufen ließ wie in den ersten 45 Minuten.

Daniel Svensson war ähnlich wie Ryerson mit der Qualität der Arsenal-Offensive überfordert. Beim 0:1 stand er zu weit weg, und bei mehreren Flanken bekam er keinen Druck auf den Ball. Seine Gegenspieler erhielten regelmäßig zu viel Raum, während Svensson offensiv nicht auffiel. Er wirkte in diesem Spiel als der Spieler, der mit Stellungsfechern auf sich aufmerksam machte.

Mittelfeldchaos und verpasste Chancen durch Bellingham

Von Beginn an war Jobe Bellingham kein Faktor im Spiel. Er konnte die Bälle im Mittelfeld nicht festmachen und weiterverteilen, was ihn sehr unsicher wirken ließ. In der zweiten Halbzeit traute er sich offensiv etwas mehr zu und hatte ein paar gute Pässe, stand aber bei seiner Chance auf die Führung im Abseits.

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Kurz darauf war das Aus für Bellingham. Er versuchte, das Spiel nach der nervösen Anfangsphase in den Griff zu bekommen, und sorgte mit vielen geforderten Bällen für eine gute Ballbesitzphase nach etwa 17 Minuten. Defensiv zeigte er gute Zweikämpfe, war aber nicht komplett fehlerfrei, als ein zu hoher Rückpass auf Schlotterbeck dem BVB fast um die Ohren flog.

Weitere Akteure und taktische Folgen

In den ersten Minuten lief das Spiel an anderen Akteuren vorbei, ehe sie im Verlauf besser in das Geschehen fanden. In der zweiten Halbzeit wurde das Spiel etwas auffälliger, mit mehr Dribblings und aggressiverem Verhalten gegen den Ball, wodurch sie seltener überspielt wurden. Ein Spieler hatte zu Beginn des zweiten Durchgangs eine gute Chance und nutzte die zweite mit einem starken Abschluss in der 55. Minute.

Nach fast 20 Minuten gelang der erste gute Abschluss der Dortmunder, doch trotz aussichtsreicher Position blieb der Ball außerhalb des Tores. Weitere Spieler fielen kaum auf, bis auf einen, der Bälle besser festmachte als Silva und in der Luft wichtig für lange Bälle war. In der Schlussphase hatte er das Glück, einen Freistoß nur an den Pfosten und nicht ins eigene Tor zu lenken.