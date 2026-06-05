DOSB‑Entscheidung um Olympiabewerbung: Leipzigs Sportbürgermeister kritisiert hohen Finanzaufwand und fordert klare Führung

Der Deutsche Olympische Sportbund muss bis September entscheiden, welche deutsche Stadt oder Region die Olympischen Sommerspiele 2036, 2040 oder 2044 ausrichten soll. Berlin, München und die Rhein‑Ruhr‑Region stehen im Rennen, während Leipzigs Sportbürgermeister Heiko Rosenthal den Auswahlprozess scharf kritisiert und für Berlin plädiert.

Der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) steht vor einer entscheidenden Frage: Welche Stadt oder Region soll Deutschland bei den Olympischen Sommerspielen 2036, 2040 oder 2044 vertreten?

Im September soll das Auswahlverfahren abgeschlossen werden, nachdem ein Bürgerentscheid mit einer ablehnenden Stimme von 51,6 Prozent ein deutliches Signal gesendet hat. Trotz dieses Ergebnisses bleiben drei Kandidaten im Rennen - Berlin, München und die Metropolregion Rhein‑Ruhr in Nordrhein‑Westfalen. Der Auswahlprozess löst hinter den Kulissen erhebliche Unzufriedenheit aus, wie mehrere Funktionäre und Verantwortliche betonen. Leipzigs Sportbürgermeister Heiko Rosenthal, Mitglied der Linkspartei und seit 2023 Olympiabeauftragter der Messestadt, brachte seinen Unmut erstmals öffentlich zum Ausdruck.

Während einer Podiumsdiskussion am Donnerstagabend beklagte er das Vorgehen des DOSB, das er als übertrieben und ineffizient bezeichnete. Rosenthal kritisierte, dass vier Regionen mit enormen finanziellen Aufwendungen um einen einzigen nationalen Slot wetteifern müssten, obwohl bereits jetzt ein erheblicher Geldbetrag - rund 46 Millionen Euro - von den Bewerbern in die nationale Kampagne fließen soll.

Er verwies zudem auf die Investitionen der Hamburger, die allein 18 Millionen Euro in ihre Bewerbung gesteckt haben, und fragte sich, ob dieses Geld nicht besser im nationalen Sportbereich eingesetzt werden könnte. Aus seiner Sicht hätte der DOSB von Anfang an klar benennen müssen, mit welcher Stadt er im internationalen Wettbewerb antreten will, um Ressourcen zu schonen und Transparenz zu schaffen. Rosenthals Äußerungen lassen erkennen, dass seine Kritik nicht völlig unparteiisch ist.

Er spricht sich deutlich für Berlin aus, die er als den einzigen Standort bezeichnet, der das Internationale Olympische Komitee (IOC) überzeugen kann, sollte Deutschland überhaupt als Kandidat in Frage kommen. Gleichzeitig äußert er die Einschätzung, dass München im Wettbewerb schnell ausscheiden könnte, und ist überzeugt, dass die Berliner Bewerbung die fachlich besten Voraussetzungen mitbringt.

Leipzig, das im Kontext der Berliner Bewerbung aktiv ist und mit Einrichtungen wie der Arena Leipzig, der Red Bull Arena, der Messe Leipzig und dem Kanupark Markkleeberg zum möglichen Olympiastandort beitragen könnte, steht damit im Spannungsfeld zwischen regionalen Interessen und übergeordneten strategischen Entscheidungen des DOSB. Das anhaltende Ringen um die Olympiabewerbung verdeutlicht nicht nur die hohen finanziellen Anforderungen, sondern auch die politischen und organisatorischen Herausforderungen, die mit einem derart prestigeträchtigen internationalen Ereignis verbunden sind





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