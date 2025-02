Douglas Prognose Anpassung: Wachstumspfad wird gedämpft

Die Parfümeriekette Douglas sieht sich durch die gedämpfte Konsumlaune gezwungen, ihre Prognose anzupassen. Der Umsatz im Auftaktquartal wuchs zwar, das Ebitda hingegen nur langsam. Die Investoren reagierten mit einem deutlichen Kursverlust.

Douglas , die Parfümeriekette, spürt die gedämpfte Konsumlaune allmählich. Während die Monate Oktober und November noch von hoher Umsatz dynamik geprägt waren, schwächte sich die Entwicklung im Dezember ab, wie die Parfümeriekette mitteilte. Diese Entwicklung fand ihren Niederschlag insbesondere in den Filialumsätzen in Deutschland und Frankreich und setzte sich nach den Angaben in den ersten Wochen 2025 fort. Daher schraubt Douglas die Gesamtjahresprognose an.

Der Umsatz wird unverändert in einer Spanne zwischen 4,7 und 4,8 Milliarden Euro erwartet. Im operativen Ergebnis vor Abschreibungen (Ebitda) peilen die Düsseldorfer jedoch nur noch den unteren Rand der Prognosespanne (855 bis 885 Millionen Euro) an. Dies führte an der Börse zu Verdruss. Douglas, die erst 2024 an die Börse zurückgekehrt war, brach um mehr als 15% ein. Im Auftaktquartal, welches das entscheidende Weihnachtsgeschäft enthält, legte der Umsatz um 5,8% auf 1,6 Milliarden Euro zu. Das bereinigte Ebitda kam dagegen mit 1,5% auf 353 Millionen Euro nur langsam voran. Der Nettogewinn stieg dank geringerer Finanzierungsaufwendungen um 30% auf 163 Millionen Euro.Weitere Nachrichten aus dem Wirtschaftsspektrum: US-Präsident Donald Trump will gegen alle Länder Zölle erlassen, die ihrerseits die Einfuhr von US-Waren mit Zöllen und Mehrwertsteuer belegen. Details folgen in den nächsten Monaten, kündigte er am Donnerstagabend an. Die Commerzbank will durch Stellenabbau und den Einsatz von KI 500 Millionen Euro im Jahr sparen. Im Abwehrkampf gegen Unicredit setzt Konzernchefin Bettina Orlopp auf höhere Renditeziele. Angetrieben von Hoffnungen auf einen Frieden in der Ukraine hat die Dax-Rally am Donnerstag wieder so richtig Fahrt aufgenommen. Trotz der Friedenshoffnungen zählten auch Rüstungstitel zu den Gewinnern. Seit zwei Jahren ist Alexander von Maillot de la Treille Vorstandschef von Nestlé Deutschland. Der 53-Jährige hat von Beginn an das Thema Nachhaltigkeit weit oben auf der Agenda platziert. Nun will der polyglotte Manager die Traditionsmarken des weltgrößten Lebensmittelkonzerns stärken. Auch als Antwort auf die verbalen Attacken von Unicredit-CEO Andrea Orcel präsentierte die Commerzbank heute ihre Strategie: Bis 2028 soll die Cost-Income-Ratio auf 50 Prozent gedrückt werden, die Eigenkapitalrendite auf satte 15 Prozent steigen. Ökonomen fordern vor der Bundestagswahl eine Umkehr in der Finanz- und Wirtschaftspolitik für Wachstum. Angebotsorientierte Reformen sollen Investitionen anregen. Die Staatsquote muss sinken





