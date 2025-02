Dovizioso steht vor der Entscheidung: Honda oder Yamaha?

Andrea Dovizioso muss in dieser Woche entscheiden, ob er seine langjährige Zusammenarbeit mit Honda fortsetzt oder zum Yamaha-Team wechselt. Der Italiener ist unsicher, ob er eine neue Herausforderung annimmt oder bei Honda bleibt, wo er zuletzt um Siege kämpfen konnte.

Andrea Dovizioso , der letzte Honda -Pilot, wird in dieser Woche entscheiden, ob er 2012 weiterhin für LCR fährt oder als Teamkollege von Cal Crutchlow im Monster Yamaha Tech3 -Team antritt. Dovizioso, der seine gesamte Grand-Prix-Karriere für Honda absolvierte und den Weltmeistertitel in der 125-ccm-Klasse errang, gestand gegenüber Motorcycle News nach dem turbulenten Rennen in Motegi, dass eine Trennung von Honda ihm keinesfalls leicht fallen würde.

«Es ist schwer, weil mein Verhältnis zu Honda in den vergangenen neun Jahren noch nie besser war, denn ich kann nun um Siege kämpfen. Diese Entscheidung wird hart, aber sie hängt von sehr vielen verschiedenen Faktoren ab, und ich habe mich zu diesem Zeitpunkt noch nicht entschieden», erklärte der Italiener. Dovizioso bestätigte, dass ein Wechsel zum Team von Hervé Poncharal eine große Verlockung für ihn darstellt, da er ihm eine Zusammenarbeit mit einem neuen Hersteller ermöglicht. Falls sich Dovi für Yamaha entscheidet, würde er einen Einjahresvertrag mit Tech3 abschließen, um sich durch starke Leistungen eine Werks-Yamaha für 2013 zu sichern. «Natürlich denke ich darüber nach. Wenn man schnell ist, bieten sich einem viele Möglichkeiten. Wenn ich mit der Yamaha schnell bin, dann bin ich mir sicher, dass ich eine Chance habe in das Werksteam aufzurücken, und das ist das Ziel jedes Fahrers», erklärte der Italiener. Beim Grand Prix von Motegi wurde Doviziosos Chance auf den Sieg durch eine Durchfahrtsstrafe nach einem Frühstart vereitelt, und er landete auf dem fünften Rang.





