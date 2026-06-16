Dow Jones im Aufwärtstrend: Charttechnische Analyse und wichtige Marken

Der Dow Jones zeigt eine starke Performance seit Jahresbeginn. Jörg Scherer von HSBC analysiert im Daily Trading TV die charttechnische Entwicklung, darunter die Bedeutung von Rekordständen, V-Mustern und runden Kursmarken als Nackenlinie sowie kritische Unterstützungslevel.

Der Dow Jones Industrial Average zeigt seit Beginn des Jahres eine starke Performance und weist einen überraschend klaren Aufwärtstrend auf. Charttechnisch rücken dabei entscheidende Marken in den Fokus, insbesondere nachdem der Index im Frühjahr einen lehrbuchhaften Rücklauf auf frühere Ausbruchszonen vollzog.

Im aktuellen "Daily Trading TV" ordnet Jörg Scherer, Leiter Technische Analyse bei HSBC Deutschland, die folgende dynamische Erholung ein und erläutert, warum ein V-Muster häufig als Zeichen für hohe Nachfrage interpretiert wird. Zudem beleuchtet er die Bedeutung des Sprungs über eine runde Kursmarke als potenzielle "Nackenlinie" bei charttechnischen Formationen und erklärt, warum neue Rekordstände aus technischer Sicht als besonders starkes Signal gelten. Kernfragen sind: Spricht der Chart für eine Fortsetzung des Trends?

Und welche Unterstützungsmarke sollte aus Risikosicht besser nicht unterschritten werden? Diese Aspekte werden im Video detailliert besprochen. Für Investoren ist wichtig zu wissen: Beim Handel mit Zertifikaten und Hebelprodukten müssen die Funktionsweise sowie die spezifischen Chancen und Risiken, insbesondere das erhöhte Risiko bei Hebeln, verstanden werden. Ebenso darf das Ausfallrisiko des Emittenten nicht vernachlässigt werden.

Weitere Informationsmaterialien zu den Produkten sind über die Hotline oder die Internetseite von HSBC erhältlich. Das Document ist eine Marketingmitteilung der HSBC Continental Europe S.A. , Germany, und nicht als neutrale Finanzanalyse gemäß gesetzlicher Vorgaben zu verstehen. Es ersetzt keine individuelle Anlageberatung und richtet sich ausschließlich an Personen mit Wohnsitz in Deutschland oder Österreich.

Angaben zur historischen Performance und Prognosen sind keine verlässlichen Zukunftsindikatoren. Währungsschwankungen können die Rendite beeinflussen. Die steuerliche Behandlung ist individuell und kann sich ändern. Die Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig gehalten werden, jedoch nicht neutral geprüft wurden.

HSBC übernimmt keine Gewähr für deren Richtigkeit. Die in diesem Dokument genannten Finanzindizes wie DAX, TecDAX, MDAX, VDAX-NEW, SDAX, DivDAX, X-DAX und GEX sind eingetragene Marken der Qontigo Index GmbH. Die entsprechenden Finanzinstrumente werden von Qontigo Index GmbH oder der Deutschen Börse AG weder gesponsert noch unterstützt. Ebenso verhält es sich mit den Marken von STOXX Ltd. Der S&P 500 ist ein Produkt von S&P Dow Jones Indices LLC und wurde von HSBC lizenziert.

Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin stellt keine Befürwortung der Wertpapiere dar. Potenzielle Anleger sollten vor einer Entscheidung den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen lesen, um sich über alle Risiken und Chancen zu informieren





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