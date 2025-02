Dow Jones, Nasdaq und S&P 500: Kurze Erholung oder Absturz?

Der Artikel analysiert die aktuellen Entwicklungen der US-Indizes Dow Jones, Nasdaq und S&P 500. Nach dem unerwartet hohen Verbraucherpreisindex wird mit einem Abverkauf zu rechnen. Der Artikel geht auf mögliche Support- und Widerstandspunkte ein und skizziert Szenarien für den weiteren Verlauf der Märkte.

In dieser Woche konnte sich der Dow Jones Index zunächst noch von der Unterstützung bei 44.328 Punkten lösen, aber noch nicht nachhaltig über den Widerstand bei 44.575 Punkten ausbrechen. Der heftige Abverkauf nach den Verbraucherpreise n dürfte jetzt für weitere Abgaben sorgen. Mit der Eröffnung könnte der Index direkt unter 44.328 Punkte fallen und den Support bei 44.054 Punkten erreichen. Hier könnte eine temporäre Erholung bis 44.400 Punkte folgen.

Darunter kann jedoch nur die Haltemarke bei 43.880 Punkten den nächsten Absturz bis 43.600 und 43.325 Punkte aufhalten. Sollte den Bullen dagegen das Kunststück gelingen, die Unterstützung bei 44.328 Punkten nachhaltig zurückzuerobern, könnte sich ein solcher Anstieg bis 44.575 Punkte ausdehnen. Dort dürften die Bären wieder zuschlagen. Nachdem sich der Nasdaq Index gestern noch über der Unterstützung bei 21.623 Punkten behaupten konnte und somit ein kleines Shortsignal verhindert wurde, dürfte es heute zum klaren Bruch der Marke kommen. Die Futures notieren aktuell im Bereich von 21.450 Punkten. Der nächste Support liegt bei 21.313 Punkten und könnte sofort zum Austragungsort einer heftigen Auseinandersetzung der Marktteilnehmer werden. Bleibt dort eine Erholung bis mindestens 21.465 Punkte aus, dürfte der Index weiter bis 21.182 und 20.974 Punkte einbrechen. Am Tief von Ende Januar hätten die Bullen die Chance auf eine Stabilisierung, die zudem einen Abverkauf bis 20.600 Punkten verhindern oder zeitlich hinauszögern könnte. Bullisch wäre aktuell erst eine Rückkehr über 21.623 Punkte.Nach den Inflations-Daten ging auch der S&P 500 Index vorbörslich auf Tauchstation und könnte im Bereich um 6.017 Punkten in den Handel starten. Damit steht direkt zum Auftakt eine wichtige Unterstützung und der Fortbestand des kurzfristigen Seitwärtsmarktes zur Disposition. Unter 6.017 Punkten wäre mit einem Angriff auf die zentrale Aufwärtstrendlinie auf Höhe von 5.995 Punkten zu rechnen. Darunter wäre ein Verkaufssignal aktiviert und es käme in der Folge zu Abgaben bis 5.962 Punkte. Nachdem der heutige Einbruch möglicherweise den Anstieg seit Januar beendet, müsste man direkt mit einem Abverkauf bis 5.878 Punkte rechnen





