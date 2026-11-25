An der US Börse dominiert zum Handelsauftakt eine ausgeprägte Risikoaversion („Risk-Off“): Nach einer Häufung von Gewinnenttäuschungen im Technologiesektor in den vergangenen Wochen sowie wachsenden Zweifeln an der Rentabilität milliardenschwerer Investitionen in KI-Infrastruktur.

dominiert zum Handelsauftakt eine ausgeprägte Risikoaversion : Nach einer Häufung von Gewinnenttäuschungen im Technologiesektor in den vergangenen Wochen sowie wachsenden Zweifeln an der Rentabilität milliardenschwerer Investitionen in KI-Infrastruktur ziehen sich Anleger verstärkt aus Wachstumswerten zurück.

Auslöser des breiten Ausverkaufs sind nicht nur kursbelastende Meldungen rund um. Gleichzeitig belasten jüngste Konjunkturdaten, die auf einen erneuten Anstieg des Preisdrucks in den USA hindeuten, wodurch der Spielraum für rasche Zinssenkungen der Federal Reserve begrenzt bleiben könnte. Während Kapital aus hoch bewerteten Tech-Schwergewichten in defensive Branchen wie Gesundheit und Basiskonsumgüter sowie in US-Staatsanleihen umschichtet wird, geraten die großen US-, aufgenommen am 25.11.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart.

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