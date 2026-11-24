Am Montag sorgten die jüngsten Entwicklungen bei Nvidia noch für Euphorie. Bereits einen Tag später ebbt diese ab – das zeigt sich nicht nur bei dem Chiphersteller.

Die US-Märkte können nicht an die positive Stimmung vom Wochenbeginn anknüpfen. Die Techaktien, die die jüngste Erholung an der Wall Street stützten, überzeugen am Dienstag nicht mehr.

Die großen US-Indizes notieren unterdessen uneinheitlich. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte liegt am Dienstagabend 0,7 Prozent im Plus und notiert bei 49.930 Punkten. Der Index der Technologiebörse Nasdaq verliert 1,7 Prozent bei 23.683 Punkten. Der Nasdaq 100, der die 100 größten Nicht-Finanzunternehmen mit der höchsten Marktkapitalisierung abbildet, liegt bei 26.197 Punkten und einem Minus von 2,1 Prozent.liegt etwa acht Prozent tiefer und damit unter dem Ausgabepreis von 83 Dollar.

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Beide Titel stehen für die Frage, ob sich die hohen Investitionen in Künstliche Intelligenz auszahlen.hatte am Montag noch 31 Prozent zugelegt, zeitweise sogar 37 Prozent. Bloomberg zufolge war das der größte Kurssprung innerhalb eines Handelstages seit mehr als 25 Jahren. Auf Monatssicht liegt die Aktie trotzdem mehr als 21 Prozent im Minus. Als zentrales Unternehmen des KI-Booms zog der Chiphersteller auch andere Chip- und Techwerte mit.

Der Verwaltungsrat setzte Gründer Jensen Huang mit sofortiger Wirkung wieder als Vorstandschef ein, knapp zwei Wochen nach dessen Abgang. Verwaltungsratschef Harvey Jones hatte eine Rückkehr in der Vorwoche noch ausgeschlossen. Nvidia erklärte, man habe die Entscheidung in Absprache mit hochrangigen Vertretern der US-Regierung getroffen. Die Untersuchung des Verwaltungsrats gegen Huang läuft weiter.

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Am 3. Dezember muss er vor dem Bankenausschuss des US-Senats aussagen. : „Meine Intervention war sehr wichtig. Sonst wäre Huang nicht wieder als CEO zurückgekehrt.

“ Er fügte hinzu: „Wir müssen unsere Genies schützen. “ Tech-Analyst Dan Ives von Yorkville Ives vermutete: „Am Ende war der Druck auf den Verwaltungsrat so groß geworden, dass er einlenken musste. “ Tesla-ChefThomas Altmann, Portfoliomanager bei QC Markets, sagte: „Jetzt muss sich zeigen, ob es nach der imposanten Trendwende von gestern Anschlusskäufer gibt, die den Markt in Richtung der vorherigen Höchststände treiben.

“ Daniela Hathorn, Senior Market Analyst bei capital.com, zweifelt daran: „Die Erholung bei Nvidia war kräftig, bleibt bislang aber eine Gegenbewegung. “ Die schwächere Anschlussbewegung zeige, „dass Investoren noch nicht überzeugt sind, wie viel sich tatsächlich verändert hat“. Nach der Rally vom Montag hat der Nasdaq zum Handelsstart rund ein Drittel seiner Gewinne wieder abgegeben. Markus Koch ordnet die aktuellen Marktentwicklungen ein: „Die Volatilität und die Schwankungsbreiten sind historisch betrachtet sehr selten.

“ Dennis Dick, Handelsexperte bei Triple D Trading in Toronto, hält die Gewinne vom gestrigen Montag für eine Ausnahme: „Es fühlt sich an, als würden die Leute Panikkäufe tätigen. “ Dem schließt sich Jacopo Ceccatelli von der Banca Finanziaria Internazionale an. „Der Hype legt sich, die Emotionen verfliegen und alle fangen wieder an, vernünftig zu denken. “ Die kommenden Tage seien nun besonders wichtig.

Sam North, Marktanalyst bei eToro, erklärt, dass der Blick der Anleger insbesondere der KI-Branche gilt: „Die Rückkehr von Jensen Huang zeigt, wie stark der KI-Trade nach wie vor an ihm allein hängt.

“ Für eine nachhaltige Erholung brauche es „Belege dafür, dass die KI-Investitionen weiterhin das Wachstum und die Renditen liefern, die die Aktionäre erwarten“. Auch Jochen Stanzl, Chefmarktanalyst derHuang-Comeback löst Erleichterungs-Rally aus: So schätzen Experten jetzt die Lage an den Märkten ein Nvidia war zeitweise das wertvollste Unternehmen der Welt, verlor aber wegen der personellen Entwicklungen an Wert. Derzeit hat es die zweithöchste Marktkapitalisierung. , die Firma hinter dem KI-Modell Claude, profitierte von der jüngsten Euphorie kaum.

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Die Aktie schloss schon am Montag 1,4 Prozent im Minus. Das Unternehmen hat den größten Börsengang der Geschichte hinter sich, blieb aber hinter den Erwartungen vieler Akteure zurück. Die Erwartungen seien sehr hoch, das mache Anleger nervös, sagte Eric Diton, Präsident von The Wealth Alliance.

„Wenn man als führende KI-Aktie heute nicht zulegen kann, stimmt etwas nicht. “ Zusätzlichen Druck könnte eine Besonderheit beim Börsengang auslösen: Frühe Mitarbeiter können bis zu zehn Prozent ihrer Aktien direkt am Markt verkaufen, für den Rest gelten Haltefristen. Analysten hatten vor dem Börsengang gewarnt, es sei nicht abzuschätzen, wie viele Beschäftigte verkaufen wollen und wie stark das die Aktie belaste. Kohl's, Dollar Tree und Best Buy haben vor dem Weihnachtsgeschäft ihre Jahresprognosen angehoben und damit ihre Aktien angetrieben.

Die Aktien der Warenhauskette Kohl's steigen am Dienstag um 15,2 Prozent. Kohl's profitiert von seinem Sanierungskurs: Der Umsatz wuchs im dritten Quartal erstmals nach viereinhalb Jahren mit Rückgängen. Die Papiere des Discounters Dollar Tree legen um 12,1 Prozent zu und erreichten den höchsten Stand seit mehr als drei Jahren. Best-Buy-Aktien gewannen drei Prozent.

Der Elektronikhändler verzeichnete eigenen Angaben zufolge eine starke Nachfrage nach Produkten für mehr als 1500 Dollar. Der Modehändler rechnet nach einem überraschend starken Quartal mit einem Jahresumsatzplus von etwa sechs Prozent. Zuvor war das Unternehmen von nur fünf Prozent ausgegangen. Der verwässerte Gewinn je Aktie soll nun 13,70 bis 13,90 Dollar erreichen statt bislang 13,10 bis 13,60 Dollar.

A&F setzt auf eine hohe Nachfrage nach seinen Marken Abercrombie und Hollister im Weihnachtsgeschäft. Im dritten Quartal verzeichnete der Konzern zweistellige Zuwächse in allen Regionen und bei beiden Marken. Abercrombie habe von einer strafferen Lagerhaltung und höheren Durchschnittspreises profitiert und weniger Rabatte gewährt, teilte das Unternehmen mit. Die operative Marge stieg auf 15,5 von zwölf Prozent im Vorjahr. Die Aktie steigt um 23,6 Prozent. Nvidia