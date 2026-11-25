Auch die Rückendeckung des US-Präsidenten für Nvidia-Chef Huang mindert den Verkaufsdruck auf die Techwerte nicht. Derweil denkt Trump sogar über eine Staatsbeteiligung nach.

Der Ausverkauf bei den Techwerten ist noch nicht ganz ausgestanden. Der anhaltende Druck auf die Branche belastet weiterhin die Stimmung an der Wall Street. Die großen Indizes entwickeln sich zur Wochenmitte uneinheitlich, zeigen sich insgesamt jedoch stabilisiert.

Der breiter gefasste S&P 500 notiert nahezu unverändert bei 7188 Punkten. Der Nasdaq 100, der die 100 größten Nicht-Finanzunternehmen mit der höchsten Marktkapitalisierung abbildet, liegt 0,9 Prozent tiefer bei 25.966 Punkten.büßt 4,6 Prozent ein. Bereits am gestrigen Donnerstag verlor das Papier 5,9 Prozent. Dabei hatte die Aktie am Montag noch 31 Prozent zugelegt.

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Nach Angaben der Finanznachrichtenagenturgerät weiter unter Druck. Die Aktie des Claude-Entwicklers kostet mittlerweile deutlich weniger als bei ihrer Ausgabe mit 83 US-Dollar und liegt am Donnerstag zeitweise bis zu weitere acht Prozent im Minus. Derzeit liegt die Aktie wieder bei 3,5 Prozent im Plus.war zeitweise das wertvollste Unternehmen der Welt, verlor aber im Zuge der personellen Entwicklungen immer mehr an Börsenwert. Derzeit hat es nach dem US‑Softwareentwickler Apple die zweithöchste Marktkapitalisierung aller Unternehmen weltweit.

Der Verwaltungsrat von Nvidia hatte am Montag Jensen Huang, knapp zwei Wochen nach seinem Abgang, wieder als Vorstandschef eingesetzt. Die Untersuchung des Verwaltungsrats gegen Huang läuft aber weiter. Am 3. Dezember muss er vor dem Bankenausschuss des US-Senats zu den US-Exportkontrollen aussagen.

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Außerdem folgt eine Anhörung vor dem Repräsentantenhaus.

„Das ist immer eine Option, denke ich, aber ich glaube nicht, dass es nötig sein wird“, sagte Trump dem Bericht zufolge. Seine Rückendeckung knüpft Trump allerdings an eine Bedingung: Der Konzerngründer solle offen sprechen.

„Ich glaube, ich möchte einfach, dass er die Wahrheit sagt“, sagte er. Laut Finanznachrichtenagentur Bloomberg betonte Huang am Dienstag, er sei nicht wieder eingesetzt worden, weil er ein „Tech-Bro“ sei, der über dem Gesetz stehe . Er habe hervorgehoben, dass ihn der Verwaltungsrat des Unternehmens künftig zur Verantwortung ziehen werde, so die mit der Angelegenheit vertrauten Personen. Zugleich sagte der US-Präsident, er habe darüber nachgedacht, ob die US-Regierung eine Beteiligung an Nvidia übernehmen könnte.

„Wahrscheinlich ist es noch nicht zu spät“, ergänzte er. Trump hatte bereits dafür gesorgt, dass der US-Staat einen Anteil von zehn Prozent am Chipkonzern Intel bekommen hatte – als Gegenleistung für zuvor gewährte Milliarden-Subventionen zum Bau neuer Chipfabriken in den100 von Anfang Oktober bis zum vergangenen Freitag rund 20 Prozent verloren. Seither fragen sich die Anleger, ob die Verluste weitergehen. Der Halbleiterindex SOX hat vom Hoch im Juni mittlerweile rund 40 Prozent verloren.

Nach der Erholung vom Montag gab zur Wochenmitte auch der S&P 500 wieder nach. Markus Koch analysiert, wie sich die Märkte weiterentwickeln könnten. , sagt: „Die Huang-Rally droht zum Strohfeuer zu werden. Eine Personalie kann die Frage nun mal nicht beantworten, ob sich die Milliardeninvestitionen in Künstliche Intelligenz rechnen.

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“ Dass Anleger die Kursstärke zum Ausstieg nutzten, wertet er als Warnzeichen. Auch der Kurssprung vom Montag war kein Vertrauensbeweis, sagt Kyle Rodda, Experte beim Broker capital.com. Der Analyst sieht darin eine überwiegend technische Bewegung: Leerverkäufer mussten in einem schwachen Markt ihre Positionen eindecken, was die Kurse zusätzlich trieb. Dem Sektor setzt laut Rodda zudem ein nachlassendes Gewinnwachstum zu, an den Märkten werde zunehmend über einen möglichen Höhepunkt diskutiert.

Thomas Altmann, Portfoliomanager bei QC Markets, fasst zusammen: „Die Entspannung hat nicht lange angehalten. Die KI-Sorgen sind zurück an den Börsen.

“Für zusätzliche Verunsicherung sorgt unterdessen die US-Politik: Die Regierung will neue Zölle gegen die Europäische Union und 13 weitere Handelspartner verhängen und begründet dies mit strukturellen Überkapazitäten in der Industrie. Freudiger dürfte Anleger auch der Kostendruck in den USA nicht stimmen. So legte das präferierte Inflationsmaß der US-Notenbank Federal Reserve im Oktober weiter zu. Der Preisindex für die persönlichen Konsumausgaben stieg auf 3,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat, wie das US‑Handelsministerium mitteilte.

Das Bruttoinlandsprodukt legte auf das Jahr hochgerechnet um 4,3 Prozent zu Auch der Arbeitsmarkt bleibt robust: Die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe sank in der vergangenen Woche überraschend deutlich um 13.000 auf 189.000. Volkswirte hatten mit 200.000 gerechnet. Die Fed strebt eine Inflationsrate von zwei Prozent an. Neben der Preisstabilität zählt auch Vollbeschäftigung zu ihrem Mandat.

Beide Ziele sprechen derzeit für eine straffere Geldpolitik: Die Teuerung liegt fast doppelt so hoch wie angestrebt, Wachstum und Arbeitsmarkt liefern keinen Grund für Zurückhaltung. Entsprechend blicken Anleger auf die Reaktion der Notenbank. Für ihre nächste Zinssitzung im Dezember preisen Marktteilnehmer fest einen Zinsschritt nach oben von 0,25 Prozentpunkten ein.