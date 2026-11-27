Die US-Börsen notierten an einem verkürzten Börsentag unter positiven Vorzeichen. Die Nvidia-Titel sackten gegen den Trend nach einem Medienbericht zwischenzeitlich ab.

Anleger zeigten sich am Freitag nach einer turbulenten kurzen Börsenwoche zuversichtlich. Im Handelsverlauf notierten alle US-Indizes im Plus und beendeten den Handel am Mittag auch mit Gewinnen:Der breiter gefasste S&P 500 gewann 1,7 Prozent auf 7305 Zähler.

Der Nasdaq 100, der die 100 größten Nicht-Finanzunternehmen mit der höchsten Marktkapitalisierung abbildet, lag 2,6 Prozent im Plus bei 26.726 Punkten.aufgrund des US-Feiertags Thanksgiving geschlossen. Am Freitag war die Wall Street nur den halben Tag geöffnet, also von 15:30 Uhr bis 19:00 Uhr deutscher Zeit. Traditionell ist das Handelsvolumen an diesem Tag deshalb besonders gering und weniger aussagekräftig für die Gesamtentwicklung im Markt. Einzelwerte können aufgrund geringerer Liquidität am Markt stärker voneinander abweichen.

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Hinter der Wall Street liegt ein turbulenter Börsenmonat: Die US‑Midterms Anfang des Monats sorgten zunächst für Euphorie, doch schon kurz nach den Wahlen, die die Demokraten für sich entschieden, kippte die Stimmung. Anleger machten sich zunehmend Sorgen, dass eine von demokratischen Positionen dominierte Politik das Wachstum von Künstlicher Intelligenz schmälern könnte. Hinzu kamen andere Sorgen um die tatsächlichen Effizienzgewinne durch den Einsatz von KI – im Verhältnis zu den Milliardeninvestitionen der Konzerne.