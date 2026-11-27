Die US-Börsen notieren an einem verkürzten Börsentag unter positivem Vorzeichen. Die Nvidia-Titel sacken nach einem Medienbericht gegen den Trend ab.

Anleger zeigen sich am Freitag nach einer turbulenten kurzen Börsenwoche zuversichtlich. Die US-Indizes starten alle im Plus in den Handel. Der breiter gefasste S&P 500 legt 0,6 Prozent auf 7229 Zähler zu.

Der Nasdaq 100, der die 100 größten Nicht-Finanzunternehmen mit der höchsten Marktkapitalisierung abbildet, liegt 0,8 Prozent im Plus bei 26.265 Punkten. Am Vortag hatte die Börse aufgrund des US-Feiertags Thanksgiving geschlossen. Am Freitag ist die Wall Street nur den halben Tag geöffnet, also von 15:30 Uhr bis 19:00 Uhr deutscher Zeit. Traditionell ist das Handelsvolumen an diesem Tag deshalb besonders gering und weniger aussagekräftig für die Gesamtentwicklung im Markt.

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Einzelwerte können aufgrund geringerer Liquidität am Markt stärker voneinander abweichen. Hinter der Wall Street liegt ein turbulenter Börsenmonat: Die US‑Midterms Anfang des Monats sorgten zunächst für Euphorie, doch schon kurz nach den Wahlen, die die Demokraten für sich entschieden, kippte die Stimmung. Anleger machten sich zunehmend Sorgen, dass eine von demokratischen Positionen dominierte Politik das Wachstum von Künstlicher Intelligenz schmälern könnte.