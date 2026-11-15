Dow stoppt Verkauf von Chlor-Alkali-Anlage in Schkopau: 160 Jobs bedroht

Der Chemiekonzern Dow hat einen Käufer für die Chlor-Alkali-Anlage in Schkopau gefunden. 160 Mitarbeiter drohen der Jobverlust, da keine wirtschaftliche Lösung gefunden wurde.

Der US-amerikanische Chemiekonzern Dow hat nach über einem Jahr erfolgreicher Suche keinen Interessenten für seine Chlor-Alkali-Anlage im mitteldeutschen Schkopau gefunden. Diese gescheiterte Verkaufstransaktion führt nun dazu, dass den dortigen Beschäftigten die Unsicherheit bestätigt wird und ihre Arbeitsplätze direkt gefährdet sind. Die Anlage liefert wesentliche Grundstoffe für wichtige industrielle Sektoren, darunter die PVC- und Papierindustrie, und war historisch ein Kernstück der chemischen Produktion in der Region.

Dow scheitert mit Verkauf an wirtschaftlicher Lösung

Dow hatte bereits im Juli des Vorjahres bis Ende 2027 die Schließung des spezifischen Anlagenteils angekündigt. Das Unternehmen suchte seitdem intensiv nach einem Investor, der den Betrieb fortführen und die wirtschaftlichen Aspekte stabilisieren könnte. Nach eigenen Angaben führte dieser Prozess jedoch nicht zu einer tragfähigen wirtschaftlichen Lösung, wie Dow gegenüber der "Mitteldeutschen Zeitung" erklärte. Die Gespräche über eine Zukunft der Chloranlage erstreckten sich bis zuletzt, blieben aber ohne ein positives Ergebnis für den Erhalt der Jobs.

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IGBCE warnt vor trauriger Mitteilung für Mitarbeiter

Die Chemiegewerkschaft IGBCE hat die Entwicklungen intensiv begleitet und bestätigt, dass in Schkopau exakt 160 Mitarbeiter von den Auswirkungen betroffen sind. Die IGBCE-Landesbezirksleiterin Stephanie Albrecht-Suliak bezeichnete die Nachricht als einmal mehr eine traurige Mitteilung. Sie betonte, dass die Gespräche mit potenziellen Käufern bis zum Schluss geführt wurden, das Ergebnis jedoch die Notwendigkeit eines massiven Stellenabbaus unveränderlich macht. Die Gewerkschaft sieht ihre Befürchtungen über die Zukunft der Standorte bestätigt.

Gesamter Standortabbau umfasst 550 Arbeitsplätze

Die Schließung in Schkopau ist Teil eines größeren Plans von Dow, der insgesamt rund 550 Arbeitsplätze in Mitteldeutschland betreffen wird. Neben dem Standort Schkopau im Bundesland Sachsen-Anhalt sind auch Anlagen im sächsischen Böhlen betroffen, wo bis Ende 2027 der sogenannte Cracker geschlossen werden soll. Dieses Cracker-Werk zerlegt Rohbenzin in Grundstoffe wie Ethylen und Propylen. Dow ist weltweit mit rund 34.600 Mitarbeitern einer der großen Player in der chemischen Industrie, doch die lokalen Standorte leiden unter der Umstrukturierung.

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Historie des Chemiedreiecks und verbleibende Produktion

Die Dow-Werke befinden sich in einer traditionsreichen Region zwischen Halle in Sachsen-Anhalt und Leipzig in Sachsen. Schkopau ist vielen Menschen bis heute durch den berühmten Werbespruch "Plste und Elaste aus Schkopau" ein Begriff. Der Bau des weltweit ersten Synthesekautschukwerks begann dort bereits 1936. In der Zeit der DDR waren die Buna-Werke das absolute Zentrum der ostdeutschen Kunststoffindustrie. Nach der politischen Wende übernahm Dow große Teile der früheren Buna-Werke. Trotz der Stilllegung der Chlor-Anlage wird der US-Konzern nicht vollständig von Schkopau verschwinden. Dow betreibt dort weiterhin andere Anlagen, beispielsweise zur Herstellung von Polyethylen, einem Kunststoff, der ubiquitär in Verpackungen, Folien und Rohren verwendet wird.

Weiterer Stilllegungsplan in der Nachbargemeinde Böhlen

Nur 35 Kilometer entfernt trifft die Umstrukturierung auch die Gemeinde Böhlen mit knapp 7.000 Einwohnern schwer. Dort ist die Schließung des Crackers bis Ende 2027 geplant. Diese Maßnahme wird weitreichende Folgen für die lokale Wirtschaft und die Beschäftigten haben. Der Cracker ist eine zentrale Einheit in der chemischen Wertschöpfungskette, die Rohbenzin in wichtige Monomere zerlegt. Die Kombination aus dem Scheitern des Verkaufs in Schkopau und der angekündigten Schließung in Böhlen schadet dem gesamten traditionsreichen mitteldeutschen Chemiedreieck ins Mark. Die Zukunft der verbleibenden Produktionseinheiten bleibt daher im Schatten dieser massiven Reduzierungen.