Downtown Winston-Salem: Ein Paradies für deutsche Fans, aber keine Bundesliga-Stars

Die Downtown Winston-Salem, die Innenstadt der 250.000-Einwohner-Stadt, ist anders als man sie von amerikanischen Großstädten kennt. Es gibt keine Wolkenkratzer, keine Nobel-Geschäfte von großen Modeketten, auch wenig Fast-Food-Restaurants. Dafür viele kleine, nette Cafés, Bars und Restaurants, Vintage-Läden und einige ziemlich coole Brauerei-Pubs mit eigenem Bier. Ganz viele Läden haben deutsche Fahnen angebracht oder Aufkleber mit „Welcome, DFB Germany National Team“. Aber wo sind die Bundesliga-Stars? Bislang hat man in der Stadt kaum jemanden gesehen.

Diese Frage hört man in Downtown Winston-Salem ständig, wenn man als Deutscher in der Stadt unterwegs ist. Die Downtown , die Innenstadt der 250.000-Einwohner-Stadt, ist anders als man sie von amerikanischen Großstädten kennt: keine Wolkenkratzer , keine Nobel-Geschäfte von großen Modeketten , auch wenig Fast-Food- Restaurants .

Dafür viele kleine, nette Cafés, Bars und Restaurants, Vintage-Läden und einige ziemlich coole Brauerei-Pubs mit eigenem Bier. Ganz viele Läden haben deutsche Fahnen angebracht oder Aufkleber mit „Welcome, DFB Germany National Team“. Nur: Vom Team selbst hat man in der Stadt bisher kaum jemanden gesehen. Viele Deutsche sind unterwegs, die meisten aber Journalisten, dazu ein paar deutsche Fans.

Sobald die Leute erkennen, dass man Deutscher ist, kommt die Frage: Wann kommen denn die Spieler mal vorbei? Foto: Christian Spreitz/BIL





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