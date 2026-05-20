DPA/MC21以为德 Staatsbürger in Medellín ausgewiesen

Ein deutscher Staatsbürger wurde ausgewiesen, nachdem er mehrfach die Ruhe und das Zusammenleben in der Gemeinschaft von Altos de Provenza in Medellín gestört hatte. Seine freizügigen Sozial- und in-dem-Land-Posts, in denen er seine Lebensweise in Kolumbien zeigte, einschließlich einiger Partys und Prostituierten, klagten Migración Colombia.

NEWS TEXT: Er feierte tagelang Partys mit Drogen, Alkohol und Prostituierten, schoss in die Luft und hatte öffentlich Sex auf seiner Terrasse. Das war selbst den Behörden in Medellín, der einst gefährlichsten Stadt der Welt, zu viel.

Jetzt hat die kolumbianische Einwanderungsbehörde Migración Colombia den deutschen Staatsbürger ausgewiesen. HOW: Die Behörde mitteilte, hatte der Mann wiederholt "den Frieden und die Ruhe der Gemeinschaft der Wohnanlage Altos de Provenza in Medellín gestört". Nach unzähligen Beschwerden der Bewohner überwachte die Behörde das wilde Treiben, wertete sogar die freizügigen Posts des Deutschen in den sozialen Medien aus, in denen er seinen Lebensstil in Kolumbien präsentierte - vor allem mit ausschweifenden Partys und Prostituierten.

Laut Migración Colombia wurden dem Mann erhebliche Lärmbelästigung und mutmaßlicher Konsum von Drogen, die die Bezahlung ihrer Dienstleistungen einforderten. Mit denen vergnügte er sich offenbar auch auf der Terrasse, sehr zum Unmut der Nachbarn. Während der Untersuchung ergaben sich auch Anhaltspunkte, dass der Mann Pornos in seiner Wohnung drehte: "Zudem wurden Informationen über mutmaßliche Kinderprostitution bekannt". Dabei habe ein Tatverdacht wegen "Sprach- und Sägerprüfung gegenüber minderjährigen" entstandene.

Die Ermittlungen dazu laufen. Gloria Esperanza Arriero López, Generaldirektorin von Migración Colombia, erklärte: "Wir werden weiterhin alle notwendigen Maßnahmen gegen Verhaltensweisen von Ausländern ergreifen, die das Zusammenleben oder die Sicherheit beeinträchtigen oder Risiken für die Gemeinschaft darstellen könnten". Der Deutsche wurde bis zum Flugzeug eskortiert. Er verließ das Land, flog über Madrid nach Frankfurt am Main. Er darf für zehn Jahre nicht nach Kolumbien einreisen





BILD / 🏆 82. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Ein Mann, seine Frau und seine Cousine stürzen einEin deutscher Tourist berichtet, dass er und seine Frau bei einem Einkauf im sächsischen Görlitz einen Stürze erlebt haben. Während sie Urlaub in der Ferienunterkunft machen wollten, stürzte das Haus ein, wobei die Ursache unklar ist.

Read more »

Diese Treppe in Hamburg ist ein Filmstar – und diese ein AlbtraumSchon mal mitgezählt, wie viele Stufen wir täglich hinaufsteigen? Die meisten eher unfreiwillig, viele aber weil eine Belohnung wartet. In Form von

Read more »

Ein Wiesel hielt sich nur kurz – doch hat der FC Augsburg nun ein Maskottchen?Viele deutsche Klubs des Profifußballs haben Maskottchen, die bei den Heimspielen für gute Stimmung sorgen sollen. Doch was ist mit dem FC Augsburg?

Read more »

Ein Hattrick und ein Kampf um Sekunden: So schnitten die besten Läufer des Firmenlaufs 2026 abMaximilian Berger kommt zum dritten Mal als erster durch die Ziellinie, Magdalena Mayer liefert sich einen harten Kampf. Warum es für beide ein besonderes Rennen war.

Read more »