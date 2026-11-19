DPD und GLS fusionieren zu Deutschlands größtem Paketdienst. Bis zu 15.000 Mitarbeiter und 700 Millionen Sendungen jährlich prägen den neuen Marktakteur mit GLS-Markenauftritt.

Die deutschen Paketdienstleister DPD und GLS planen eine strategische Fusion, die den Markt für die Zustellung von Paketen grundlegend verändern wird. Das gemeinsame Ziel besteht darin, die jeweiligen Geschäfte in Deutschland zu einem einzigen, leistungsstarken Unternehmen zu vereinen. Dabei wird die bestehende Marke DPD auf Dauer verschwinden und künftig durch die Marke GLS ersetzt.

Fusion Details und Unternehmensstruktur

Das neu formierte Joint Venture soll jährlich rund 700 Millionen Sendungen zustellen und einen Umsatz von mehr als vier Milliarden Euro erzielen. Für die Umsetzung dieser gigantischen Logistikaufgabe werden etwa 15.000 Mitarbeiter an rund 150 Standorten tätig sein. Die Eigentumsstruktur ist klar definiert: Die GLS-Muttergesellschaft hält 80 Prozent des neuen Unternehmens, während die übrigen 20 Prozent an den bisherigen DPD-Eigentümer Geopost gehen.

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Hinter den Kulissen stehen mächtige internationale Konzerne. Geopost ist das Logistik-Arm der französischen Post, die den weltweiten DHL-Kontrahenten im globalen Maßstab repräsentiert. Auf der anderen Seite gehört GLS zum Firmenimperium des tschechischen Milliardärs Daniel Křetínský, der zudem die Kontrolle über die britische Royal Mail ausübt. Diese Allianz verschmelzt zwei der stärksten Player im europäischen Paketversand.

Markenwechsel und operative Auswirkungen

Für die Endkunden wird die Fusion vor allem visuell auf der Straße spürbar sein. Die bisherigen DPD-Transporter werden künftig in den GLS-Farben Blau, Weiß und Gelb unterwegs sein, wodurch das DPD-Logo vollständig vom Fahrzeugflotten-Image verschwindet. Trotz dieses massiven Brandings-Wechsels bleiben die bestehenden Verträge und Ansprechpartner für die Kunden bis zum offiziellen Abschluss des Zusammenschlusses unverändert gültig.

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Ein zentrales Argument für die Zusammenlegung ist die Steigerung der Effizienz. Die Unternehmen erwarten, dass sich die Strecken zwischen den einzelnen Stopps der Zusteller um 20 bis 30 Prozent verringern. Diese logistische Optimierung soll dazu führen, dass Paketboten künftig schneller unterwegs sind und ihre Routen effizienter gestalten können, was insgesamt die Liefergeschwindigkeit erhöht.

Investitionen und Wettbewerbsdynamik

Neben der operativen Effizienz planen die Fusionäre massive资本ausgaben. In den kommenden Jahren wollen sie mehr als 500 Millionen Euro in die Infrastruktur investieren. Konkret zielt dies auf den Ausbau des Netzwerks aus Paketshops und Paketstationen ab, das bis Ende 2030 auf rund 25.000 Standorte wachsen soll. Diese Expansion wird die physische Präsenz der Marke GLS im gesamten Bundesgebiet massiv stärken.

Gleichzeitig birgt die Fusion auch wirtschaftliche Risiken für den freien Wettbewerb. Da ein eigenständiger Wettbewerber vom Markt fällt, ist unklar, wie sich dies auf die Preise auswirken wird. Ob Pakete dadurch künftig günstiger oder teurer werden, bleibt derzeit offen. Zum Vergleich: Der Marktführer DHL liefert rund zwei Milliarden Pakete aus, was fast dreimal so viele Sendungen entspricht wie die geplante Leistung des neuen Joint Ventures.

Nächste Schritte und Genehmigungsverfahren

Trotz der detaillierten Pläne steht die Fusion noch unter dem Vorbehalt der behördlichen Zustimmung. Die zuständigen Behörden müssen den Zusammenschluss noch genehmigen, was den Prozess verlangsamen kann. Wann die Fusion final abgeschlossen sein könnte, ist aktuell noch unklar und hängt von der Dauer dieser Prüfung ab. Bis zur Erteilung der grünen Lichter durch die Kartellbehörden und Regulierungsstellen bleibt alles beim Alten.