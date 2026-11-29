Die DPP verdoppelt ihre Kontrolle über Regionen nach der Abstimmung, verliert jedoch Taipeh. Peking verurteilt den Ausgang und betont seine Einheitshaltung gegenüber Taiwan.

Bei den jüngsten Wahlen in Taiwan verzeichnet die regierende Demokratische Fortschrittspartei (DPP) einen bedeutenden strategischen Gewinn im Bereich der lokalen Selbstverwaltung. Die Partei verdoppelte die Anzahl der Städte und Landkreise, die unter ihrer Führung stehen, was ihre politische Basis auf der Insel erheblich stärkt. Gleichzeitig musste die DPP jedoch eine deutliche Niederlage in der Bürgermeisterwahl der Hauptstadt Taipeh hinnehmen. Dieser Dualismus aus regionaler Expansion und dem Verlust des politischen Zentrums markiert einen wichtigen Wendepunkt in der aktuellen innenpolitischen Landschaft Taiwans und wirft Fragen zur zukünftigen Ausrichtung der Partei auf.

Paradoxon aus Expansion und Hauptstadt-Niederlage

Die Demokratische Fortschrittspartei (DPP) konnte bei der Abstimmung die Zahl der von ihr geführten Städte und Landkreise verdoppeln. Dies stellt einen klaren Sieg für die Regierungspartei auf kommunaler Ebene dar, der ihre Infrastruktur und ihren Einfluss in vielen Teilen der Insel festigt. Trotz dieses massiven Gewinns in den ländlichen und kleineren städtischen Gebieten verlor die DPP jedoch die Bürgermeisterwahl in der Hauptstadt Taipeh. Der Verlust dieser Schlüsselmetropole zeigt, dass die politischen Vorlieben der Wähler komplexer sind und dass die DPP trotz ihrer administrativen Erfolge in der Hauptstadt auf Widerstand stößt. Die Ergebnisse verdeutlichen die Splitterung der politischen Meinung auf der Insel, wo lokale Themen oft stärker wiegen als die zentrale Außenpolitik.

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Chinas Reaktionen und Sanktionspolitik

Peking hat nie auf den Einsatz militärischer Gewalt verzichtet, um die Insel unter seine Kontrolle zu bringen. Diese Haltung wurde durch die aktuellen Ereignisse erneut unterstrichen, da die Regierung in Taipeh die Gebietsansprüche Pekings kategorisch zurückweist. Die offizielle Position aus der Volksrepublik China lautet, dass die vorherrschende öffentliche Meinung auf der Insel Frieden, Entwicklung, Austausch und Zusammenarbeit wünsche. Peking nahm den Wahlausgang zur Kenntnis, betonte aber zugleich, dass sich die politische Landschaft in Taiwan weder die Richtung der Beziehungen zwischen beiden Seiten der Taiwanstraße ändern könne noch den historischen Trend aufhalten könne. Die Volksrepublik kündigte an, weiterhin entschieden gegen separatistische Kräfte für eine Unabhängigkeit Taiwans vorzugehen und sich ausländischer Einmischung zu widersetzen. Das offizielle Ziel bleibt die große Sache der nationalen Wiedervereinigung voranzubringen.

Wahlkampfthemen und Kandidatenprofil

Im Mittelpunkt der Kampagne standen innenpolitische Themen wie die Sicherheit des Trinkwassers und das Schulessen. Diese lokalen Anliegen bestimmten die Debatte und schufen einen Kontrast zur oft dominierenden sicherheitspolitischen Rhetorik Pekings. Vor der Wahl griff Peking den DPP-Bürgermeisterkandidaten Puma Shen immer wieder an und warf ihm Separatismus vor. Peking hat Sanktionen gegen Shen verhängt, was seine internationale Sichtbarkeit erhöhte, aber auch den Ton des Wahlkampfes vergiftete. Am Freitag schickte die Volksrepublik zudem Dutzende Kampfflugzeuge und Kriegsschiffe in den Luftraum und die Gewässer um Taiwan. Diese militärische Demonstration sollte wohl Druck ausüben, scheint jedoch den Fokus der Wähler auf die konkreten Lebensbedingungen vor Ort verstärkt zu haben. Puma Shen, der frühere Wissenschaftler, ist Experte für chinesische Desinformation und sitzt heute im Parlament.

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Niederlagen der Opposition und Zukunftsausblick

Die größte Oppositionspartei Kuomintang (KMT) erlitt schwere Rückschläge. Chiang Wan-an wurde in Taipeh klar als Bürgermeister wiedergewählt, was ein Erfolg für die KMT war. Dennoch verlor die KMT die Macht in Taichung im Zentrum der Insel. Dies war ein schwerer Rückschlag für die Partei und der größte Erfolg der DPP an diesem Abend. KMT-Chefin Cheng Li-wun erklärte am späten Samstagabend vor Journalisten, es liege viel Arbeit vor der Partei, auch für die Wahl 2028. Sie gab jedoch keine Hinweise auf einen möglichen Kandidaten. Der KMT-Politiker Chiang Wan-an ließ am Samstag kein Interesse an einer Kandidatur für höhere Ämter erkennen und freue sich auf die kommenden vier Jahre im Amt.

Die politische Landschaft in Taiwan ist nun gespannt auf die nächste Präsidentenwahl Anfang 2028. Lai Ching-te wird sich mit großer Wahrscheinlichkeit um eine zweite Amtszeit bewerben. Nach der Verfassung wäre es seine letzte. Die taiwanesische Regierung äußerte sich zunächst nicht zu den Kommunalergebnissen, doch Lai betonte früher, nur die Menschen in Taiwan könnten über ihre Zukunft entscheiden. Peking lehnt Gespräche mit Taiwans Präsident Lai Ching-te ab und bezeichnet ihn als Separatisten. Der Verlust Taipehs durch die DPP ist politisch bedeutsam, da Lai auch der DPP-Vorsitzende ist. Dennoch zeigt der unerwartete mediale Erfolg von Puma Shen, dass neue Gesichter in der DPP an Dynamik gewinnen könnten.

Ausblick auf die DPP-Führung und politische Strategien

Obwohl Puma Shen in der Hochburg der KMT, Taipeh, unterlag, fand er in ganz Taiwan unerwartet viel Beachtung bei den Wählern. Dieses Ergebnis könnte ihm den Weg in die nächste Führungsgeneration der DPP ebnen. Charles Lo, Professor an der Universität für Wissenschaft und Technologie in Kaohsiung, kommentierte die Situation mit der Beobachtung, dass die DPP mit Puma Shen einen vielversprechenden Nachwuchspolitiker gewonnen hat, indem sie ihn in einen aussichtslosen Kampf geschickt hat. Diese Analyse unterstreicht, wie strategische Setzungen auch bei Niederlagen politische Karrieren vorantreiben können. Die DPP muss nun analysieren, warum sie in Taipeh scheiterte, während sie anderswo an Boden gewann. Die Spannung zwischen den zentralen außenpolitischen Konflikten mit Peking und den lokalen Versorgungsfragen wie Wasser und Schulverpflegung wird auch in den kommenden Jahren das politische Geschehen prägen. Die KMT als traditionell pekingfreundliche Partei sucht nach einem neuen Kurs, um ihre verlorenen Gebiete wie Taichung zurückzugewinnen.