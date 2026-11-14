Dr. Dominique Görlitz erforscht Geheimgänge unter Schloss Hoheneck

Der Experimentalarchäologe Dr. Dominique Görlitz untersucht verborgene Gänge unter dem Schloss Hoheneck in Stollberg. Messungen deuten auf einen unbekannten Tunnel hin, der mit kriegsbedingten Schatzversteckungen in Verbindung gebracht wird.

Der bekannte Experimentalarchäologe Dr. Dominique Görlitz hat die Erforschung eines mysteriösen Gangsystems unter der Burg Hoheneck in Stollberg eingeleitet. Nach Messungen im Mai, die eine hochinteressante, unbekannte Struktur an der Nordseite des historischen Bauwerks aufspürten, starten nun Bohrungen und kameragestützte Untersuchungen. Die dunkle Festung thront seit knapp 800 Jahren über der Stadt im Erzgebirge und ist für ihre finstere Vergangenheit als berüchtigtes DDR-Frauengefängnis sowie für umtriebige Mythen bekannt.

Entdeckung eines verborgenen Tunnelsystems

Dr. Dominique Görlitz arbeitet eng mit dem Geophysiker Eric Köster zusammen, um die unterirdischen Gegebenheiten zu entschlüsseln. Auf Basis von Magnetometerdaten hat Eric Köster eine lange Gangstruktur in acht Metern Tiefe identifiziert, die jeweils fast zwei Metern Höhe und Breite aufweist. Ziel der Operation ist es, herauszufinden, was sich in diesen Hohlräumen befindet und ob es sich tatsächlich um die in der lokalen Legende erwähnten geheimen Passagen handelt.

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Die Erkundungstechnik soll zunächst über die Bohrlöcher mit endoskopischen Kameras erfolgen. Diese Methode ermöglicht einen direkten Blick in die verborgenen Bereiche, ohne die Substanz der historischen Stätte durch großflächige Ausgrabungen zu gefährden. Dr. Dominique Görlitz betont, dass das Team genau untersuchen wird, was sich in der Struktur wirklich befindet, um Mythen von Fakten zu trennen.

Theorien zu kriegsbedingten Schatzversteckungen

Ein zentraler Aspekt der aktuellen Forschung ist die Frage nach den Inhalten der verborgenen Räume. Im Fokus steht die Annahme, dass in den letzten Kriegstagen des Jahres 1945 dunkel uniformierte Deutsche Schätze tief unter dem Schloss Hoheneck verborgen haben sollen. Diese Theorie ist Teil der umfangreichen Mythen, die sich seit Jahrzehnten um das Gemäuer ranken und die Bevölkerung sowie Historiker bis heute faszinieren.

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Eric Köster verweist auf weitere Details, die die Theorie stützen könnten. Er berichtet von Beobachtungen, wie Kisten in das Gangsystem gebracht wurden. Anschließend soll der Zugang von russischen Soldaten zubetoniert worden sein. Diese historischen Abläufe würden erklären, warum die Strukturen bis heute unerforscht und verschlossen blieben, obwohl sie Teil der komplexen Architektur der Anlage sind.

Anerkennung durch lokale Behörden und Experten

Die laufenden Arbeiten werden von der Stadtverwaltung unterstützt und sind vollständig legal abgestimmt. Bürgermeister Marcel Schmidt von den Freien Wählern hat die Maßnahmen gebilligt, sodass die Erkundungsbohrungen bereits Ende November beginnen sollen. Diese offizielle Genehmigung stellt sicher, dass die wissenschaftliche Arbeit im Einklang mit den lokalen Vorschriften und dem Schutz des historischen Erbes erfolgt.

Auch außerhalb des unmittelbaren Teams gibt es Unterstützung für das Projekt. Der Experte für Schatzsuche Uwe Walter Hemmerlein schätzt das Vorhaben von Dr. Dominique Görlitz nicht als Luftnummer ein. Hemmerlein, der mit dem Buch Stunde Null im Erzgebirge ein viel beachtetes Werk zum Thema veröffentlicht hat, verweist auf existierende Zeugenaussagen und Messergebnisse, die die Möglichkeit einer geheimen Struktur nahelegen.

Forschungshintergrund und wissenschaftliche Einordnung

Dr. Dominique Görlitz gilt als einer der bekanntesten, aber auch umstrittensten deutschen Experimentalarchäologen. Seine vorherigen Projekte, wie der Nachweis transozeanischer Handelsbeziehungen per selbstgebauten Schilfbooten, sorgten für internationale Aufmerksamkeit. Zudem löste er 2013 einen Skandal aus, als er in der Königskammer der Cheops-Pyramide unerlaubt Proben von Eisenoxid entnahm, was jedoch juristisch entkräftet wurde. Seine heutige Arbeit in Stollberg folgt einem strikt wissenschaftlichen Ansatz.

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Was genau in den letzten Kriegstagen versteckt wurde, bleibt zunächst unklar. Sicher ist jedoch, dass noch einige Geheimnisse unter dem Erzgebirge verborgen sind. Die Kombination aus geophysikalischen Messungen, technischer Endoskopie und historischer Kontextualisierung durch Experten wie Uwe Walter Hemmerlein verspricht einen tiefen Einblick in die verbliebenen Rätsel der Burg Hoheneck. Die Ergebnisse dieser Untersuchung könnten die historische narrative der Region nachhaltig prägen.