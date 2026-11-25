Die Direktkandidatin Dr. Emine Gökçe (40) beschreibt den rassistischen und religiösen Hass im NRW-Wahlkampf. Als Chemikerin und Unternehmerin kämpft sie für Sichtbarkeit und Demokratie.

Die Chemikerin und Unternehmerin Dr. Emine Gökçe aus NRW steht im Mittelpunkt politischer Debatten, da sie als Direktkandidatin für den Landtag antritt und ein Kopftuch trägt. Diese sichtbare Ausdrucksform ihrer Identität hat bei ihr massive Anfeindungen aus zwei entgegengesetzten Lagern ausgelöst. Rechtsextreme Beschimpfungen stehen dabei ebenso im Raum wie Bedrohungen von Salafisten, die ihr ein konformes Auftreten vorschreiben wollen.

Dualer Druck durch Rechtsextreme und Salafisten

Dr. Emine Gökçe beschreibt eine paradoxe Situation, in der sich politische Gegner in ihrer Ablehnung einer muslimischen Frau in der Öffentlichkeit plötzlich einig sind. Während rechtsextreme Akteure rassistische Schimpfkanonen wie den Begriff "Putzlappen auf dem Kopf" oder die Aufforderung zum Verlassen Deutschlands ("Raus aus Deutschland") schwingen, drohen ihr Salafisten mit der Hölle. Deren Argumentation beruht auf der Interpretation, der Islam verbiete es einer Muslima, sich öffentlich und sicht als Frau zu zeigen. Beide Gruppen fordern sie auf, still zu sein und an ihrem vermeintlichen Platz zu bleiben.

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Diese Distanzierung von beiden Extremen macht Dr. Emine Gökçe deutlich, indem sie sich nicht einschüchtern lässt. Sie lehnt sowohl die rassistische Hetze der Rechten als auch die religiöse Bevormundung der Extremisten ab. Ihr Bekenntnis lautet, dass sie ihre Position im politischen Prozess nur mit umso größerer Entschiedenheit verteidigt, anstatt sich zurückzuziehen. Für sie ist die politische Teilhabe ein fundamentales Recht, das nicht von religiösen oder ethnischen Zuschreibungen abhängig gemacht werden darf.

Sicherheitsvorkehrungen und psychische Belastung

Der Hass, dem die 40-jährige Kandidatin ausgesetzt ist, hat längst ihre analoge Lebensrealität erreicht. Um ihre Sicherheit bei Auftritten im Wahlkampf zu gewährleisten, hat Dr. Emine Gökçe gemeinsam mit ihrem Team ein spezifisches Sicherheitskonzept entwickelt. Vor jedem öffentlichen Termin informiert sie die Polizei detailliert über Ort und Zeit ihrer Anwesenheit. Diese Prävention dient dazu, im Ernstfall schnelle und gezielte Schutzmaßnahmen ergreifen zu können.

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Die psychische Belastung durch die online und offline geäußerten Drohungen ist enorm. Gökçe erwähnt konkrete Formulierungen wie "Wenn ich dich sehe, werde ich nicht bremsen", die reale Angst vor körperlicher Gewalt schüren. Sie versucht zwar, mit Ironie auf einige Kommentare zu reagieren, aber die Diskriminierung ist oft so gravierend, dass sie diese Beiträge einfach löscht. Dennoch bleiben die Gedanken an potenzielle Begegnungen mit Tätern oft wach, besonders nachts im Bett.

Historische Bedeutung und Zukunftsperspektiven

Wählt Dr. Emine Gökçe die Wahl zum Landtagsabgeordneten, wird sie historisches Licht auf sich ziehen. Sie hätte das Potenzial, die erste Abgeordnete mit Kopftuch in einem deutschen Landtag zu werden. Dies wäre ein bedeutendes Signal für die Vielfalt der repräsentativen Demokratie in Nordrhein-Westfalen. Ihr Einsatz zielt darauf ab, Frauen unterschiedlicher Herkunft und Weltanschauung die gleiche Chance auf politische Mitbestimmung zu ermöglichen.

Diese historische Dimension wird auch durch die Rückmeldungen junger Menschen gestärkt, die Dr. Emine Gökçe als Vorbild oder als große Schwester empfinden. Ihre Nachrichten zeigen, dass Sichtbarkeit in der Politik jungen Muslimas und allen Frauen Mut macht. Sie fühlen sich in ihrer Zukunft repräsentiert, wenn eine Frau wie die Chemikerin und Unternehmerin eine politische Position einnimmt. Diese Bestätigung gibt ihr die Kraft, trotz des Hasses weiterzumachen.

Motivation für Demokratie und Freiheit

Dr. Emine Gökçe begründet ihr politisches Engagement mit dem tiefen Interesse an der Zukunft dieses Landes. Sie betont, dass ihr die Freiheit und die Demokratie in Deutschland ein besonders wichtiges Anliegen sind. Ihr Eintritt in die Politik ist kein Akt der Rebellion um der Rebellion willen, sondern ein konstruktiver Beitrag zur Gesellschaft. Sie will aktiv mitentscheiden, wie die Gesellschaft von morgen aussieht und welche Werte dabei gelebt werden.

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Durch die intensive Auseinandersetzung mit beiden Extremen hat sie gelernt, dass Stille keine Lösung ist. Im Gegenteil, das Schweigen würde bedeuten, den Hass gewinnen zu lassen. Dr. Emine Gökçe setzt auf Präsenz und die klare Sprache der Demokratie. Sie ruft dazu auf, jetzt erst recht standhaft zu bleiben, um eine pluralistische und offene Gesellschaft zu bewahren. Ihr Kampf ist ein Kampf für das Recht aller Frauen, sich in der Öffentlichkeit frei und selbstbestimmt zu zeigen.