Dr. Hans Bürger spricht in dem Podcast "ÄrzteTag" über die negativen Auswirkungen von Bürokratieabbau in Praxen.

Dr. Hans Bürger in seiner Rolle als Hausarzt in Vogt bei Ravensburg ist seit Jahren ein hartnäckiger Freund des Bürokratieabbau in der Praxis. In dem Podcast "ÄrzteTag" beschwert er sich über die zunehmende Bürokratiebelastung der Praxis und wie die Einzelregressforderungen in geringer Höhe die Kolleginnen und Kollegen in den Vordergrund drängen. Der Chef der Qualitätsmanagementvereinigung, ALM, spricht über die Auswirkungen der neuen Labor-EBM-Regelung und die Versorgungssituation im Krankenhaus.

Dr. Hans Bürger , ebenfalls Hausarzt in Vogt bei Ravensburg, diskutiert in den Podcast "ÄrzteTag" die Auswirkungen von höheren Bürokratischen Anforderungen an die Praxen , welche zu höheren Einzelregressforderungen führen.

Insbesondere Bagatellregresse beschäftigen ihn, die in Forschungserhebungen von Kassenärztlichen Vereinigungen dargestellt werden. Er kritisiert, dass Kolleginnen und Kollegen unangemessen belastet werden, wenn sie sich gegen diese geringen Regressforderungen wehren. Der hohe Aufwand sowohl innerhalb der Arbeitsgemeinschaft als auch bei den Krankenkassen ist ein weiterer Kritikpunkt. Der Podcast spricht auch über die wirtschaftliche Bedeutung solcher Prüfungen und die Notwendigkeit einer gesetzlichen Regulierung, um diese Ausbeutung von Praxen zu beenden.

Ein entsprechender Gesetzentwurf der vorherigen Bundesregierung wurde faktisch scheitern gelassen, da die Regierungskoalition auseinanderbrach





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