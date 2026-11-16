Dr. Judith Schaus berichtet von ihrer postpartalen Depression und warnt vor falschen Annahmen. Sie erklärt Symptome, Ursachen und Behandlungsmöglichkeiten für betroffene Mütter.

Dr. Judith Schaus erkrankte an postpartaler Depression Eine postpartale Depression kann auch Mütter treffen, die sich ihr Kind sehnlichst gewünscht haben. Die Erkrankung bleibt für das Umfeld oft lange unsichtbar Dr. Judith Schaus ist Ärztin und selbst Mutter zweier Kinder. Nach der Geburt ihrer Tochter erkrankte sie an einer postpartalen Depression. Heute verbindet sie ihre persönlichen Erfahrungen mit ihrem medizinischen Wissen und setzt sich für eine ganzheitliche Betrachtung der psychischen Gesundheit von Müttern ein.

Unsichtbare Symptome trotz scheinbarer Stabilität

Nach der Geburt ihres zweiten Kindes organisierte sie weiterhin ihren Alltag. Ihr dreijähriger Sohn gab dem Tag Struktur: Kita, Spielen, Haushalt, zwischendurch Sport. Innerlich fühlte sie sich jedoch zunehmend belastet und allein. An ihrem damaligen Wohnort fehlten gut erreichbare Angebote, um andere Mütter kennenzulernen. Ihre Erfahrung zeigt, wie schwer eine postpartale Depression von außen zu erkennen sein kann: Dass eine Mutter ihre Kinder versorgt und Termine einhält, sagt wenig darüber aus, wie es ihr psychisch geht.

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Auch der Zeitpunkt der Erkrankung wird häufig unterschätzt: Eine postpartale Depression kann im gesamten ersten Jahr nach der Geburt auftreten. Der Begriff "Wochenbettdepression" ist deshalb irreführend. Anders als der Babyblues, der meist innerhalb weniger Tage, spätestens nach etwa zwei Wochen, abklingt, hält einelänger an. Typische Anzeichen sind anhaltende Traurigkeit, Ängste, innere Leere, Reizbarkeit, Grübeln und Schuldgefühle. Sie kann auch Frauen ohne psychische Vorerkrankungen treffen. Ursachen sind ein Zusammenspiel biologischer, psychischer und sozialer Faktoren.

Medizinische Ursachen und individuelle Therapien

Als Ärztin kannte Judith die medizinischen Hintergründe. Ihr Wissen half ihr, nach Erklärungen zu suchen. Doch passende Unterstützung zu finden, erwies sich als schwierig. Ihre Hebamme war zwar zugewandt, konnte ihr aber nicht ausreichend weiterhelfen. Für einewurden ihr damals Wartezeiten von sechs bis zwölf Monaten genannt. Deshalb recherchierte sie selbst und ließ Laborwerte bestimmen. Dabei stellte sich ein ausgeprägter Eisenmangel heraus. Auch ihre Schilddrüsenfunktion und die hormonelle Situation während der Stillzeit beschäftigten sie. Die Behandlung des Eisenmangels und die Ergänzung fehlender Nährstoffe waren nach ihrer Einschätzung ein wichtiger Schlüssel zur Besserung. Zusätzlich wandte sie über einige Monate eine Hormonersatztherapie an. Während einer längeren Stillzeit kann der Zyklus einer Frau durch das Stillhormon Prolaktin ausbleiben. Das dauerhaft fehlende Östrogen kann dann zu Symptomen führen, ähnlich

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sinnvoll ist, hängt von der jeweiligen Frau und der Schwere der Erkrankung ab. Zu den Behandlungsmöglichkeiten gehören Psychotherapie, praktische Entlastung und gegebenenfalls Medikamente - auch während der Stillzeit. Der Fokus liegt dabei darauf, körperliche und psychische Aspekte gleichzeitig zu betrachten, um eine nachhaltige Besserung zu erreichen. Dr. Schaus betont, dass eine isolierte Betrachtung der Symptome oft nicht ausreicht, um die komplexen Ursachen der Erkrankung zu verstehen und zu behandeln.

Ganzheitlicher Blick auf die mütterliche Gesundheit

Die eigene Erkrankung hat Judiths Blick auf ihre ärztliche Arbeit verändert. Heute fragt sie genauer nach: Wie schläft eine Mutter? Welche Unterstützung hat sie? Gibt es körperliche Beschwerden oder mögliche? Ihr Blick sei ganzheitlicher geworden. Denn neben psychotherapeutischen und medikamentösen Behandlungen müssten auch körperliche Faktoren und die Lebensumstände berücksichtigt werden. Angehörigen rät sie, nicht nur oberflächlich zu fragen, wie es einer Mutter geht, sondern konkret: "Wie geht es dir wirklich? Was kann ich dir heute abnehmen?"

Und für Frauen, die selbst betroffen sind, hat sie eine klare Botschaft: "Du bist damit nicht allein! Du darfst dein Kind lieben und gleichzeitig psychisch krank sein. Das macht dich nicht zu einer schlechten Mutter. Eineist gut behandelbar, und du musst nicht warten, bis gar nichts mehr geht." Ein erster Schritt kann sein, sich der Hausärztin, dem Frauenarzt oder der Hebamme anzuvertrauen. Die Expertin bietet dazu über Doctolib videomedizinische Sprechstunden an, sodass wohnortsflexibel Rat gesucht werden kann.