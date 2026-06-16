Die Demokratische Republik Kongo bestreitet ihr erstes WM-Spiel seit 1974 und trifft gleich auf Portugal um Superstar Cristiano Ronaldo, der seinen ersten WM-Titel anstrebt. Das ZDF überträgt die Partie live.

Die Demokratische Republik Kongo kehrt nach 52 Jahren zurück auf die WM-Bühne und feiert einen klaren Auftaktsieg. Für die Kongo lesen ist es erst die zweite WM-Teilnahme nach 1974, als das Land noch unter dem Namen Zaire antrat.

Gleich im ersten Spiel treffen sie auf Cristiano Ronaldo und die portugiesische Nationalmannschaft. Ronaldo, der bislang keinen WM-Titel gewinnen konnte, hat ein klares Ziel vor Augen und reist selbstbewusst nach Houston, wo die Partie steigt. Er erklärte, dass Portugal mit viel Hoffnung zur WM reist und dass es wichtig sei, gut zu starten, die Gruppe als Erster zu beenden und dann Spiel für Spiel weiterzukommen. Portugal gewann die beiden Testspiele vor der WM gegen Chile und Nigeria jeweils mit 2:1.

Die erste Partie der Portugiesen wird am Mittwoch um 19 Uhr im Free-TV gezeigt; das ZDF überträgt live, zudem gibt es einen Live-Stream über zdfsport.de und in der ZDF-Mediathek. In der Gruppe wird Kolumbien wohl der größte Konkurrent um den Gruppensieg, doch gegen DR Kongo soll der erwartungsgemäße Sieg her





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