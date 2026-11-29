Nicht nur Dakota Johnson ist ein großer Fan des wahren Schuhkomforts – wir zeigen die besten Looks und wie Sie diesen Trend stylen

Es ist die Geschichte eines legendären Trends, der in den österreichischen Bergen seinen Anfang nahm, noch bevor er in den Straßen Londons mit derpopulär wurde.

Während das erste Modell auf das zweite Jahrhundert v. Chr. zurückgeht , ist die verstärkte Stiefelette, wie wir sie heute kennen, aus der Not heraus entstanden. Wir schreiben das Jahr 1945 und Herr Klaus Martens, alias der berühmteher, der es ihm ermöglicht, trotz seiner Knöchelschmerzen zu gehen.

Advertisement

Die dicke, luftgepolsterte Gummisohle, die für mehr Komfort sorgt, wird besonders von den älteren Frauen dieser Zeit geschätzt, die beginnen, diese Schnürschuhe mit erstaunlicher Freude zu tragen. Tatsächlich handelt es sich um ein modifiziertes Modell des Vorfahren der Combat Boots, aus schwarzem Leder, mit einer dicken Sohle und Nähten an den Zehen, das bereits 1901 von den britischen Unternehmern Benjamin Griggs und Septimus Jones gezeigt wurde.