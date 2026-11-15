Dr. Sheila de Liz: Ratgeber zu den Wechseljahren und Hormontherapie

Gynäkologin Dr. Sheila de Liz erklärt die Rolle von Östrogen und Progesteron in den Wechseljahren. Erfahren Sie, wann Hormonersatztherapie hilft und welche Symptome ärztlich abgeklärt werden sollten.

Die Phase der Wechseljahre wird oft als entscheidender Wendepunkt im Leben von Frauen beschrieben, der sowohl hormonelle als auch psychologische Veränderungen mit sich bringt. Der Gynäkologe Dr. Sheila de Liz aus Deutschland betrachtet diese Lebensphase nicht als Ende, sondern als den Beginn eines zweiten, magischen Lebensabschnitts, in dem Frauen zu der Person werden, die sie immer sein wollten. In einem ausführlichen Report fasst sie die wichtigsten Erkenntnisse zur Hormontherapie und zum Umgang mit typischen Beschwerden zusammen.

Psychologische Wandlung in der Menopause

Dr. Sheila de Liz betont, dass die Selbstzweifel, die Frauen häufig ab der Pubertät entwickeln, in den Wechseljahren verschwinden. Dieses neue Selbstbewusstsein führt dazu, dass viele Frauen erkennen, dass sie nicht nur gut genug sind, sondern deutlich besser als gedacht. Das Motto dieser Zeit lautet: Jetzt bin ich dran. Es geht darum, die eigene Identität neu zu definieren und die damit verbundene Freiheit zu nutzen, ohne sich an vergangene Unsicherheiten zu erinnern.

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Hormonelle Grundlagen und Therapieoptionen

Einer der zentralen Punkte des Berichts ist die Aufklärung über die Rolle der Hormone Östrogen, Progesteron und Testosteron im weiblichen Körper. Der Report erklärt detailliert, wann eine Hormonersatztherapie sinnvoll sein kann, um die hormonelle Balance wiederherzustellen. Diese medizinische Unterstützung hilft vielen Frauen, die natürlichen Schwankungen und den damit verbundenen Belastungen des Körpers besser zu begegnen und die Qualität des Lebens in dieser Übergangsphase zu sichern.

Medizinische Abklärung von Symptomen

Es ist wichtig, körperliche und emotionale Beschwerden wie Gelenkschmerzen, trockene Augen oder starke Stimmungstiefs nicht einfach hinzunehmen, sondern ärztlich abklären zu lassen. Dr. Sheila de Liz rät dazu, diese Symptome ernst zu nehmen, da sie auf hormonelle Ungleichgewichte hinweisen können. Eine professionelle Diagnose stellt sicher, dass die richtige Behandlung gewählt wird und leidet der Alltag nicht unnötig unter vermeidbaren Beschwerden.

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Praktische Lebensstil- und Ernährungstipps

Neben medizinischen Maßnahmen bietet der Report konkrete Ratschläge für den Alltag, die speziell auf die Bedürfnisse von Frauen in den Wechseljahren zugeschnitten sind. Dazu gehören Empfehlungen zu einer ausgewogenen Ernährung, die den Hormonhaushalt unterstützt, sowie gezielte Sportprogramme, die Gelenke und Muskeln stärken. Auch der Bereich der Haut- und Haarpflege sowie die sexuellen Aspekte des Lebens werden adressiert, um ein ganzheitliches Wohlbefinden zu fördern.

Zugang zu detaillierten Expertenratgebern

Der vollständige Ratgeber, der von BILDplus veröffentlicht wurde, steht Abonnenten zur Verfügung und liefert vertiefende Informationen, die über die Zusammenfassung hinausgehen. Dieser Zugang ermöglicht es Frauen, fundierte Entscheidungen über ihre Gesundheit zu treffen und die Wechseljahre aktiv mitzugestalten. Durch die Kombination aus medizinischer Expertise von Dr. Sheila de Liz und praktischen Tipps wird ein gelassener Übergang in diese neue Lebensphase ermöglicht.