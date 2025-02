Dr. Stone: Ein Manga-Erfolg ohne Superhelden

Dr. Stone erzählt die Geschichte von zwei Jungen, Taiju und Senku, die nach der Versteinerung der Menschheit aus dem Stein erwachen. Der Manga zeichnet sich durch seinen Fokus auf Wissenschaft und Erfindungen aus, anstatt auf Kämpfe und Superkräfte. Senku ist ein Genie, das mithilfe seiner wissenschaftlichen Kenntnisse versucht, die Zivilisation wiederaufzubauen.

Ein erfolgreicher Manga unterscheidet sich von Dragon Ball und Naruto, weil der Schöpfer keinen Superhelden wollte zu gestalten. Dabei wollte er aber etwas grundsätzlich anders machen als viele Genre-Vertreter wie Naruto, One Piece und Dragon Ball. Inagaki schrieb von 2017 bis 2022 den Manga Dr. Stone , den es seit 2019 auch als Anime gibt. In der Geschichte wird die gesamte Menschheit versteinert.

Doch zwei Jungen schaffen es, wiederzuerwachen und kämpfen darum, die Zivilisation wiederzubeleben. Gymnasiast Taiju Oki und sein Wissenschafts-Freund Senku sind die ersten, die aus der Versteinerung erwachen. Die beiden finden sich in der rauen Wildnis wieder und müssen die Menschheit wieder von vorne aufbauen. Senku ist ein Genie und stellt unterschiedliche Chemikalien aus den natürlichen Zutaten her, die er findet. So stellt er bereits nach kurzer Zeit Ethanol oder Schießpulver her. Mit der Zeit stellt er immer komplexere Dinge wie Strom, Mobiltelefone oder Medizin her. Dadurch kommt er seinem Ziel, die Menschheit wiederzubeleben, einen Schritt näher. Obwohl der Manga zum Shounen-Genre zählt, gibt es hier keine aufregenden Kämpfe wie in anderen Vertretern des Genres. Stattdessen ist das Spannende, wie Senku immer neuere Erfindungen entdeckt und sich so den Status Quo der Menschheit vor der Versteinerung wiederholt. Natürlich gibt es auch noch andere Geheimnisse, die er und seine Freunde aufdecken müssen.





