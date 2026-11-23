Die Kinderbuchmesse KIBUM in Oldenburg ist die größte nicht kommerzielle Messe der Branche. In diesem Jahr im Fokus: Künstliche Intelligenz, die Bücher schneller als jeder Mensch zusammenwerfen kann.

Mindestens drei Monate schreibt und zeichnet Autorin Sybille Hein, bis ein Kinderbuch fertig ist. Ihre Art, ihr Strich, ihr Humor und ihre Sicht auf die Welt prägen ihre Werke seit Jahrzehnten.

Vor kurzem habe sie ein Buch zugeschickt bekommen, das aussah wie von ihr gemacht. Doch es war KI-generiert und ihre Figuren nur benutzt.

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"Das ist erschreckend", sagt Hein,"das ist so eine gruselige Horrorform der eigenen Zeichenidentität, die einem da begegnet. " In dem Fall habe sie sich außergerichtlich geeinigt. Doch das ist kein Einzelfall.

"Innerhalb kürzester Zeit kann jeder selber ein Buch mit KI erstellen und direkt bei Amazon und Co. einstellen", sagt Carina Mathern vom Penguin-Verlag. Der Verlag streite sich gerade mit OpenAI vor Gericht. Die Verleger halten es für erwiesen, dass die KI mit der Kinderbuchfigur"Drache Kokosnuss" geschult wurde und damit neue Bücher in fast gleichem Look erstellen konnte.

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"Wir haben ChatGPT nur gesagt: Bitte schreibe uns ein Buch mit dem kleinen Drachen Kokosnuss, und er hat nicht nur unseren Drachen, sondern die kompletten Welten kopiert", erzählt die Herausgeberin. Vom Prozess erhoffe sich der Verlag einen Präzedenzfall, um die Arbeit von Verlagen, Illustratoren und Autoren langfristig zu schützen.

"Wenn plötzlich von diesen Anwendungen meine Bilder und Geschichten genutzt werden, dann verliert kreative Arbeit ein Stück weit seinen Wert", sagt Herausgeberin Mathern. Die Gesellschaft müsse sich fragen, ob sie das wolle.

"Und ich denke, dass die Antwort darauf 'Nein' ist. " 23 Kinder- und Jugendbuchverlage haben deshalb im Oktober ein gemeinsames Label eingeführt, das KI-freie Werke klar erkennbar machen soll. In Onlineshops zeigt es an, dass Bücher"von Menschen geschrieben, gestaltet, geprüft" wurden. Professor:"KI reproduziert bekannte Muster" Thomas Boyken, Literatur-Professor an der Carl-von-Ossietzky-Universität in Oldenburg, sieht in der KI noch eine andere Gefahr.

Sie gehe nach der höchsten Wahrscheinlichkeit:"In KI-generierter Kinderliteratur werden bestimmte Stereotype oder Klischees wiederholt, weil diese generative KI eben Muster und Schemata reproduziert.

" Zum Beispiel Minderheiten oder nicht-heterosexuelle Beziehungen würden so nicht vorkommen. Doch nicht nur deshalb will Autorin Sybille Hein KI nicht für ihre kreative Arbeit benutzen:"Die Welt zu entdecken und die Geschichten für Kinder in Worte und Bilder zu verwandeln, das macht mir viel zu viel Spaß, um es der KI zu überlassen.

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"KIBUM: Stöbern, Schmökern, Staunen - und ein Buchpreis Bei der Kinder- und Jugendbuchmesse in Oldenburg können Jung und Alt in Buchregalen stöbern. Am Mittwoch wurde Autorin Annette Gosewinkel geehrt.18-Jähriger aus Wolfsburg erreicht Finale des KI-BundeswettbewerbsWachheit, Wahrheit, Widerstand: Der Pianist und Professor aus Hannover zieht Talente an, etabliert sein eigenes Label und spricht über Beethovens Kompositionen. Fast 80 Jahre und kein bisschen leise: Borcherts"Draußen vor der Tür" Das Stück gehört längst zu den Klassikern auf deutschen Bühnen.

Wie aktuell es ist, zeigt die neue Aufführung am Thalia Theater. Kurz zuvor hat er noch in KZ-Haft gesessen. Am 23. November 1936 wird Carl von Ossietzky rückwirkend der Friedensnobelpreis zuerkannt.

Neue Romane: Die besten Buchempfehlungen bis Ende 2026 Auf diese Bücher freut sich die NDR Kultur Literaturredaktion: Neues gibt es etwa von Siri Hustvedt und Stefan Cordes. Eine Übersicht. NDR Kultur informiert alle Kulturinteressierten mit einem E-Mail-Newsletter über herausragende Sendungen, Veranstaltungen und die Angebote der Kulturpartner. Melden Sie sich hier an!

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