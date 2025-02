Dragon Ball Daima: Hinter den Kulissen des Anime-Erlebnisses

Der kurze Artikel bietet Einblicke in die Produktion von Dragon Ball Daima. Er beleuchtet die Zusammenarbeit mit Akira Toriyama, die Inspirationsquellen und die Herausforderungen, ein breites Publikum mit der Serie zu erreichen.

Dragon Ball Daima , der erst kürzlich angelaufene Anime , findet Ende dieses Monats sein Ende. Die Abenteuer von Son Goku und seinen Freunden im Schattenreich werden dann ihren Höhepunkt erreichen. Bis dahin möchte man euch die letzten Folgen mit zusätzlichem Hintergrundwissen bereichern, das der Daima-Produzent Akio Iyoku im Rahmen eines Interviews enthüllt.Im schnelllebigen Anime -Business ist es überraschend, dass sich die Produzenten bei Dragon Ball Daima Zeit gelassen haben.

Iyoku und sein Team stellten es sich spannend vor, abseits eines Films eine brandneue Anime-Serie zu produzieren. Als sie die Idee dem Schöpfer des Dragon-Ball-Franchises, dem mittlerweile verstorbenen Akira Toriyama, vorstellten, war dieser sofort begeistert. Obwohl Iyoku nicht geplant hatte, Toriyama großartig zu involvieren, war dieser von der Idee so begeistert, dass er zu großen Teilen an Daima mitwirkte.Tatsächlich war das Team durch die brandneue Geschichte aus dem Dragon-Ball-Universum so motiviert, dass die Produktion vor Toriyamas fertigem Skript begann. Dabei galt es, einen schwierigen Spagat zu meistern. Die Produzenten wollten sowohl langjährige Fans ansprechen als auch ein frisches, kindliches Publikum. 'Wir hatten insbesondere die Generation im Kopf, die sich in den frühen 30er-Jahren befindet und eigene Kinder hat. Während sie als Kinder aufwuchsen, schauten sie Dragon Ball GT. Das war eine wichtige Inspiration: Wir wollten eine Anime-Serie erschaffen, die GT ähnelt.' Das kommt unerwartet, oder? Obwohl Dragon Ball Daima nahtlos an die Ereignisse nach DBZ anknüpft, war der Nachfolger DBGT die wahre Inspiration.Um ein breites Publikum zu erreichen, entfernten die Produzenten Son Goku etwas von den actionlastigen Kämpfen, bei denen es um das Schicksal der Erde geht. Stattdessen verjüngten sie ihn und seine Freunde und stellten eine Reise in den Mittelpunkt, die mehr von der Welt von Dragon Ball zeigt. Besonders wichtig war Toriyama, Iyoku und ihrem Team dabei, nicht komplett neue Elemente in das bereits breite Universum zu bringen, sondern schon Vorhandenes wie etwa das Schattenreich zu erweitern und die Lore zu stärken





