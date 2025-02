Dragon Ball Super Manga'sı Akira Toriyama'dan Sonra Devam Ediyor

Dragon Ball Super manga'sı yaratıcısı Akira Toriyama'nın ölümünden sonra, Toyotaro tarafından yazılacak bir bir bölümle devam edecek. 20 Şubat'ta yayınlanması planlanan bölüm, son manga hikayesine bir ön hikaye sunacak.

Dragon Ball Super Manga'sın yaratıcısı Akira Toriyama 'nın ölümünden sonra, manga en azından bir bir bölümle devam ediyor. Yayıncı, ilk konsept çizimini yayınladı. Manga, maalesef çok erken bir anda vefat eden yaratıcısı Akira Toriyama olmadan da devam ediyor. Toyotaro tarafından yazılan ilk bir bölüm, birkaç gün içinde yayınlanacak. Ne bizi beklediğini, şimdilik yayınlanan bir ilk çizim özeti gösteriyor. Akira Toriyama 'nın ölümünden sonra Dragon Ball Super manga'sı yayınlanıyor.

Şu anda devam eden ve aynı zamanda yaratıcısı ve çizicisi tarafından denetlenen anime serisi var, ancak manga'da yeni bir hikaye bölümü başlayan değil. Bunun yerine, sadece kısa bir bölüm yayınlanacak. Dragon Ball yayımcısı Shueisha, geçmişte sıkça yaptığı gibi, bir konsept çizimi gösteriyor. Yani endişelenmeyin, bitmiş manga'da sahne bu kadar kaba ve tamamlanmamış görünmüyor, bu sadece bir önizleme: Bu bölümde Trunks ve Son Goten'i televizör karşısında görüyoruz. Ekranda Clean God süper kahramanı görünüyor, ancak bunun bir televizyon programı, film veya video oyunu olup olmadığı açık değil. İçerik olarak, son Dragon Ball Super manga hikayesi bölümü için kısa bir ön hikaye sunuyoruz. Resmi açıklamalara göre, burada Son Goten ve Trunks'ın bu kadar büyük Clean God hayranları nasıl oldular anlatılıyor. Clean God, Dragon Ball'ın dünyasında ünlü bir süper kahraman ve Trunks ve Goten'i kendi süper kahraman olmaları için ilham vermiş. En az iki Clean God filmi, bir video oyunu ve daha fazlası var. Dr. Hedo da Clean God hayranı. 20 Şubat'ta Shueisha, Dragon Ball bir bölümünü yayınlamak istiyor. Bunun öncesinde, 13 Şubat'ta yani yarın daha fazla bilgi yer alacak. Tabii ki, bu en önemli soru. Bir bölüm iyi karşılanırsa, manga belki de tamamen düzenli olarak devam edebilir. Yeni bir film veya hatta Dragon Ball Daima'nın ikinci sezonu bile mümkün. Ancak şimdilik hepsi hala belirsiz. Akira Toriyama olmadan Dragon Ball'ın geleceği için ne düşündüğünüzü merak ediyoruz? Manga bölümüne mi heveslisiniz





Dragon Ball Super Akira Toriyama Toyotaro Manga Clean God

