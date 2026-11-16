Draisaitl und McDavid reihen NHL-Rekorde ein: Oilers bleiben ungeschlagen

Leon Draisaitl und Connor McDavid setzen historische Bestmarken bei den Edmonton Oilers. Der 5:2-Sieg in Philadelphia festigt die perfekte Auswärtsbilanz der Mannschaft.

Die Edmonton Oilers haben die Philadelphia Flyers im Spiel der National Hockey League deutlich mit 5:2 besiegt. Die Partie markiert erneut einen historischen Abend für das Duo aus Leon Draisaitl und Connor McDavid. Beide Spieler setzten weitere NHL -Rekorde und unterstrichen damit ihren Status als dominierende Kräfte der Liga in dieser Saison.

Meilensteine für Draisaitl und McDavid

Der 31-jährige Leon Draisaitl zeigte einmal mehr seine überragende Klasse und erzielte als erster Spieler in dieser Saison bereits sein 20. Tor. Sein Teamkollege Connor McDavid lieferte eine ebenfalls beeindruckende Leistung ab. McDavid steuerte nicht nur einen eigenen Treffer bei, sondern bereitete zwei weitere Tore vor. Durch diese Leistungen baute Connor McDavid seine ungebrochene Punkteserie seit Saisonbeginn auf eine beeindruckende Länge von 22 Spielen aus.

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Den Auftakt zum Erfolg machte Draisaitl im ersten Drittel der Partie. Nach einer Vorlage von McDavid netzte er in numerischer Überzahl zum 1:0 zwischen den Pfosten ein. Für die Kombination aus Draisaitl und McDavid bedeutete dieser Treffer bereits das 279. gemeinsame Powerplay-Tor in ihrer Karriere. Diese Marke stellt einen neuen NHL-Rekord dar, der die tiefe Verbindung und Effizienz des Duos unterstreicht.

Gretzky-Vergleich und individuelle Rekorde

Connor McDavid stellte während des Spiels eine weitere historische Bestmarke auf. Mit seinem 40. Assist der aktuellen Saison gelang ihm eine Leistung, die zuvor nur Wayne Gretzky in der Spielzeit 1984/85 zustand. Gretzky erreichte diesen Meilenstein ebenfalls innerhalb der ersten 22 Saisonspiele. Dieser Vergleich hebt McDavids außergewöhnliche Kreativität und Konversionsrate als playmaker hervor.

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Obwohl die Philadelphia Flyers zwischenzeitlich auf 2:3 verkürzen konnten, kontrollierten die Oilers das Geschehen im Endspurt. Leon Draisaitl legte im Schlussdrittel nach, fing einen gegnerischen Pass ab und startete einen Alleingang. Daraus resultierte die 4:2-Führung, die den Sieg praktisch sicherstellte. Kurz darauf bereitete Draisaitl auch den Endstand vor, als Connor McDavid das leere Tor der Flyers zum 5:2 beendete.

Exklusive Auswärtsbilanz der Oilers

Neben den individuellen Auftritten der Superstars überzeugte das Team als Ganzes. Die Edmonton Oilers bauten mit diesem Erfolg ihre perfekte Auswärtsbilanz auf 9 Siege und 1 Unentschieden aus. Diese Konstante platziert Edmonton in einen exklusiven Kreis. Die Mannschaft ist das elfte Team in der Geschichte der NHL, das in den ersten zehn Auswärtsspielen einer Saison mindestens einen Punkt pro Partie erringen konnte.

Leon Draisaitl befindet sich aktuell im zweiten Jahr seines achtjährigen Mega-Deals, den er im September 2024 unterschrieb. Der Vertrag sichert ihm eine Gesamtsumme von 112 Millionen US-Dollar. Für den Angreifer ist der finanzielle Aspekt jedoch zweitrangig im Vergleich zum sportlichen Ziel. Sein oberstes Ziel ist es, endlich den Stanley Cup für die Edmonton Oilers zu gewinnen.

Kontext und Zielsetzung der Stanley-Cup-Jagd

Die Motivation der Spieler ist hoch, da die jüngste Geschichte der Mannschaft von Enttäuschungen geprägt ist. Sowohl im Jahr 2024 als auch 2025 verloren die Edmonton Oilers jeweils im Finale gegen die Florida Panthers. Der Verlust in diesen Jahren belastet das Team und seine Führungsebene weiterhin. Der letzte Titelgewinn für das kanadische Traditions-Team liegt bereits über 35 Jahre zurück. Die aktuelle Erfolgsserie und die individuellen Rekorde sind der erste konkrete Schritt Richtung 1990.