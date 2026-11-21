New England Patriots verlieren durch das verletzte rechte Wadenbein von Drake Maye ihren Start-Quarterback. Zudem fällt A.J. Brown aus, was die Kaderplanung vorantreibt.

Der New England Patriots trifft ein schwerer Rückschlag im Verlauf der aktuellen NFL-Saison. Der etatmäßige Quarterback Drake Maye erlitt während des Spiels in München einen Bruch seines rechten Wadenbeins. Diese Verletzung, die durch einen Tackle des Detroit Lions-Defensive Ends Aidan Hutchinson verursacht wurde, bedeutet ein vorerst Ende für den jungen Star. Head Coach Mike Vrabel bestätigte, dass Maye für den Rest der Vorbereitung nicht zur Verfügung stehen wird.

Verletzungsmechanismus und sofortige Konsequenzen

Der Unfall ereignete sich, als Hutchinson nach einem Sack auf dem rechten Bein von Maye landete. Der Quarterback konnte das Feld nur noch humpelnd verlassen und begab sich umgehend zur weiteren Diagnostik in die Kabine. Aus Vorsichtsmaßnahmen reiste Maye nicht mit der Mannschaft heim, sondern folgte den Mitarbeitern des Franchises am darauffolgenden Tag. Die medizinischen Untersuchungen bestätigten den Knochenbruch, was eine langwierige Pause nach sich zieht.

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Die Patriots müssen diesen Ausfall nun sportlich kompensieren. Tommy DeVito wird die Rolle des Start-Quarterbacks übernehmen. Hinter DeVito rückt der Rookie Behren Morton in die Defensive. Der Siebtrundenpick der NFL Draft hat im Training bisher positive Eindrücke hinterlassen und erhält nun seine Chance auf der höchstmöglichen Ebene des Profifußballs in den USA.

Prognose zum Comeback und Regular Season

Die Rückkehr von Drake Maye ist nicht mehr für die aktuelle Spielzeit garantiert. Die Heilungsdauer eines Wadenbeinbruchs erstreckt sich typischerweise über mehrere Monate. Ein Einsatz gegen Ende der Regular Season ist theoretisch möglich, setzt jedoch voraus, dass die Patriots dann noch in die Playoff-Rennen eingreifen. Für die unmittelbare Zukunft bedeutet dies, dass das Team mit einem Ersatz auf dem Feld stehen muss.

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Coach Mike Vrabel zeigte sich in den Statements realistisch bezüglich der Zeitleiste. Er erwähnte explizit, dass eine Teilnahme nach der kommenden spielfreien Woche unwahrscheinlich sei. Die Strategie der Patriots verlagert sich nun auf die kurzfristige Stabilisierung des Offensivspiels durch DeVito, bis Maye vollständig genesen ist. Die Erwartungen an den Rookie Morton sind entsprechend hoch, da er als Backup die zweite Linie stützen soll.

Double Knockout: A.J. Brown fällt ebenfalls aus

Neben dem großen Verlust im QB-Raum trifft die Patriots eine weitere schwere Verletzung. Wide Receiver A.J. Brown zog im dritten Viertel des Spiels in München eine Verletzung der hinteren Oberschenkelmuskulatur (Hamstrings) zu. Laut Berichten von ESPN wird dieser Ausfall mehrere Wochen andauern. Brown gilt als eine der zentralen Waff im Offensivplan von New England, weshalb sein Fehlen das Gleichgewicht des Teams zusätzlich stört.

Diese doppelte Verletzungswelle zwingt das Management zu strategischen Anpassungen. Die Kaderstruktur ist nun erheblich geschwächt, da sowohl die Quarterback-Position als auch die Außenreceiver-Pfosten betroffen sind. Die medizinischen Betreuer arbeiten daran, den Genesungsprozess so effizient wie möglich zu gestalten, um die Auswirkungen auf die Tabellenposition zu minimieren.

Injured Reserve Listen und Kadermanagement

Die Patriots stehen vor einer knappen Situation bei den Rückkehrmöglichkeiten. Laut ESPN haben die New England Patriots bereits fünf von maximal acht erlaubten Rückkehrplätzen von der Injured-Reserve-Liste für die Regular Season verbraucht. Diese Ressource ist begrenzt und muss strategisch klug eingesetzt werden. Jedes weitere langfristige Ausfallspotenzial reduziert die Flexibilität des Trainers.

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Zwei weitere Plätze sind bereits für Guard Alijah Vera-Tucker und Receiver Romeo Doubs vorgesehen. Diese Reservierungen zeigen, dass das Team mit weiteren personellen Engpässen rechnet. Die Verwaltung der verbleibenden Lizenzen wird entscheidend sein, um im Falle unvorhergesehener Verletzungen in den letzten Monaten der Saison noch eingreifen zu können. Die nächsten Wochen werden testen, wie gut das System mit den aktuellen Ausfällen umgehen kann.