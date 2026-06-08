Drake Maye: Der Quarterback, der die Patriots überraschen wird

Drake Maye hat in der vergangenen Saison das Gesicht des überraschenden Patriots-Erfolges gezeigt. Laut Offensive Coordinator Josh McDaniels hat sich der Quarterback in der Offseason sogar noch weiter verbessert.

Drake Maye war das Gesicht des überraschenden Patriots -Erfolges in der vergangenen Saison. Laut Offensive Coordinator Josh McDaniels hat sich der Quarterback in der Offseason sogar noch weiter verbessert.

Die Patriots in der vergangenen Saison hingelegt haben, war nichts anderes als beeindruckend. Dafür hauptsächlich verantwortlich war die Leistungsexplosion von Quarterback Drake Maye. In seiner zweiten NFL-Spielzeit legte der 23-Jährige erheblich nach und landete im MVP-Voting nur eine Stimme hinter Matthew Stafford. Wenn es nach Offensive Coordinator Josh McDaniels geht, hat Maye in den vergangenen Monaten sogar noch eine Schippe draufgelegt: Diese Offseason ist anders als die letzte.

Letzte Offseason haben wir erst die Sprache kennengelernt und gelernt, wie man sich in einem Offensivsystem bewegt. Dieses Jahr versuchen wir, darauf aufzubauen und dann zur nächsten Phase, zur nächsten Stufe überzugehen - in seinem Fall ist das natürlich die Position des Quarterbacks. Er weiß verdammt viel mehr als letztes Jahr um diese Zeit. Und weiter: Er hat eine großartige Einstellung.

Es macht jeden Tag riesigen Spaß, mit ihm zusammen zu sein. Es macht genauso viel Spaß wie letztes Jahr, aber es ist eine noch intensivere Version. In dieser Offseason hat die Franchise einen großen Fokus darauf gesetzt, ihrem Quarterback weitere Anspielstationen zu beschaffen: Mit Romeo Doubs und A.J. Brown kamen gleich zwei Top-Receiver nach New England.

Gerade das Profil von Brown passt perfekt zu den tiefen Bällen des 23-Jährigen. Diese Verstärkungen sind aber auch dringend notwendig, wenn man bedenkt, dass die Patriots in der kommenden Saison einen der schwersten Spielpläne der Liga haben werden. Dann kann Drake Maye zeigen, dass seine starke Saison samt zweiten Platz bei der MVP-Wahl alles andere als nur Zufall war





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