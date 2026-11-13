Drake Maye will Harry Kane als NFL-Kicker für die New England Patriots

Der Patriots-Quarterback Drake Maye träumt von Harry Kane als Kicker. Der Bayern-Star hat eine mögliche Karriere im American Football bereits nicht ausgeschlossen.

Der Quarterback der New England Patriots, Drake Maye, hat nachdrücklich den Wunsch geäußert, den weltbekannten englischen Fußballer Harry Kane als Kicker für sein Team gewinnen zu wollen. Maye äußerte diese Forderung nach der ersten gemeinsamen Trainingseinheit der Patriots in München auf dem Gelände des FC Bayern, die im Rahmen des dritten sogenannten "Munich Game" stattfand. Das Spiel gegen die Detroit Lions ist für den kommenden Sonntag um 15.30 Uhr in der Allianz Arena angesetzt und wird unter anderem von RTL, Sky und NFL Game Pass übertragen.

Kanes Technik begeistert Patriots-Quarterback Maye

Maye, der selbst 24 Jahre alt ist, begründete seinen Wunsch mit der beeindruckenden Schusstechnik des Bayern-Stürmers. Auf einer Pressekonferenz erklärte der Quarterback, dass es sehr cool wäre, Kane beim Kicken in der NFL zu sehen. Er verwies darauf, dass Fußballer - sowohl Männer als auch Frauen - den Ball regelmäßig aus Entfernungen von 50 oder 60 Yards mit hoher Präzision schießen. Maye zählte hier explizit auch die US-amerikanischen Fußballerinnen als Beispiel für diese technische Überlegenheit beim Schuss an. Er ist überzeugt, dass diese Fähigkeiten die Grundlage für einen Erfolg im American Football bilden würden.

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Kane offen für Karriere im American Football

Entgegen der allgemeinen Annahme, dass Harry Kane nur Fußball spielen möchte, hat der Angreifer selbst Interesse an einer Teilnahme am NFL-Profi-Sport bekundet. Im September sagte Kane bereits gegenüber der Sportzeitschrift "The Athletic", dass er diese Option ernsthaft in Betracht ziehen werde. Seine Entscheidung hängt jedoch maßgeblich von der Entwicklung seiner laufenden Karriere in den nächsten fünf bis sechs Jahren ab. Zudem spiele seine persönliche Motivation und die Frage nach zukünftigen Projekten eine entscheidende Rolle bei dieser Überlegung. Kane hat seinen Vertrag beim FC Bayern bis zum Jahr 2029 verlängert, was ihm zeitlich weiterhin die Möglichkeit offen lässt, nach seiner aktiven Zeit im deutschen Fußball andere sportliche Herausforderungen anzunehmen.

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Die Rolle des Kickers in der NFL und Kanes Expertise

Falls Harry Kane den Schritt in die NFL wagen würde, wäre er kein Allrounder, der für das Werfen von Pässen oder harte Tacklings auf dem Feld steht. Stattdessen würde er als Spezialist fungieren, der nur bei speziellen Spielzügen eingreift. Konkret geht es um Field Goals, die aus Entfernungen von 45 bis 55 Metern durch die gelben Torstangen geschossen werden müssen und drei Punkte wert sind. Zudem wäre er für Extrapunkte nach einem Touchdown (ein Punkt) und Kickoffs am Spielbeginn sowie nach gegnerischen Punkten verantwortlich. Kanes jahrelange Erfahrung als Experte für Elfmeter und Freistöße bei Bayern München, der englischen Nationalmannschaft und zuvor bei Tottenham Hotspur macht ihn zu einer idealen Figur für diese hochdruckbelasteten Situationen. Er kennt die psychologischen Anforderungen, die an einen Schützen bei ruhenden Bällen gestellt werden.

Historische Vorbilder aus dem deutschen Sport

Die Idee eines Fußballers in der NFL ist in Deutschland nicht völlig neu und hat historische Wurzeln. Der bekannteste deutsche Kicker war der verstorrene Ex-Stürmer Manni Burgsmüller, der 2023 im Alter von 69 Jahren verstarb. Von 1996 bis 2002 spielte er für die Düsseldorf Rhein Fire in der NFL Europe. Eine weitere historische Figur ist der ehemalige Schalker Keeper Horst Mühlmann, der 2023 mit 51 Jahren starb. Mühlmann kickte ab 1969 für die Cincinnati Bengals und war dort bis 1974 aktiv. Von 1975 bis 1977 spielte er für die Philadelphia Eagles. Diese Vorbilder zeigen, dass der Übergang von Fußball zur NFL technisch machbar ist, auch wenn Harry Kane als erster Weltfußballer seiner Kategorie ein einzigartiges Projekt wäre.