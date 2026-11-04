Drama bei ESPN: Joe Buck und Troy Aikman vor Super Bowl

Streit zwischen Joe Buck und Troy Aikman eskaliert wegen verratenen Vertragsdetails. Die Zukunft der Monday Night Football-Kommentare ist ungewiss, bevor ESPN die NFL abdeckt.

Der Konflikt zwischen den NFL-Kommentatoren Joe Buck und Troy Aikman hat sich seit fünfundzwanzig Jahren bestehender Partnerschaft jetzt offenbart und gefährdet die Stabilität des Kommentatoren-Duos kurz vor der ersten Super-Bowl-Übertragung des Senders ESPN. Während Insidern zufolge die Stimmung in der Kabine durch reichlich Kraftausdrücke und aggressive Konfrontationen geprägt ist, bleibt öffentliches Auftreten professionell, um die Übertragungsspektakel nicht zu gefährden.

Vertragsstreit als Auslöser der Eskalation

Joe Buck und Troy Aikman gingen vor den Augen der Produktionscrew offenbar aufeinander los, wobei die Wurzeln des Streits in einer vertraulichen Vertragsverlängerung liegen. Der erste verbale Schlag ging dabei von Joe Buck aus, der seinen als beleidigt wirkenden Kollegen wütend fragte, ob dieser nicht mehr mit ihm reden wolle. Als Hauptgrund für das Schweigen von Troy Aikman gilt die Tatsache, dass Joe Buck diesem die eigene Vertragsverlängerung vorenthalten hat, was Troy Aikman später als Verrat empfand und mit den Worten reagierte: Ich hätte nie gedacht, dass du mir das antust.

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Hintergründe zu den Gehaltsverhandlungen

Die finanzielle Grundlage der Zerrüttung bildet ein im Frühjahr 2026 still und heimlich ausgehandelter neuer Sechsjahresvertrag zwischen Sender ESPN und Joe Buck über einhundertacht Millionen Dollar, was einer Steigerung von neunzehnpunt neun Prozent entspricht. Joe Buck bestätigte gegenüber Troy Aikman nicht den Stand dieser Verhandlungen, die erst im September durch den Nachrichtensender The Athletic bekannt wurden, nachdem Troy Aikman weder von Joe Buck noch vom Sender ESPN davon erfahren hatte. Während Joe Buck verteidigte, er sei nicht schuld daran, dass Troy Aikman keinen neuen Vertrag habe, führte Troy Aikman aus, dass er stets davon ausgegangen war, gleichberechtigt behandelt zu werden.

Spannungen mit der Produktionsleitung

Troy Aikman vermutete schon lange, dass Joe Buck hinter dem ständigen Personalwechsel in der Regie steckt, da das Duo bei Monday Night Football fünf Produzenten und Regisseure verschliss, bevor sich die Konstellation mit Steve Ackles und Artie Kempner einspielte. Joe Bucks angebliche Erklärung für den Wechsel des Produktionspersonals lautete, dass die Leute nur deshalb gegangen seien, weil Troy Aikman sie angeschrien habe, wenn er nicht die gewünschten TV-Replays eingespielt bekommen hätte. Diese Dynamik habe eine ordentliche Zusammenarbeit mit der Produktion unmöglich gemacht und die Arbeitsatmosphäre nachhaltig vergiftet.

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Negotiations und Alternativen auf dem Markt

ESPN-Boss Jimmy Pitaro hatte beide im Jahr 2022 von FOX geholt, für zusammen einhundertfünfundfünfzig Millionen US-Dollar über fünf Jahre verteilt, wobei neunzig Millionen für Troy Aikman und siebenundsiebzig Millionen für Joe Buck vorgesehen waren. Troy Aikman ging mit einer Forderung von dreißig Millionen Dollar pro Jahr in die Gespräche, mit Verweis auf die siebenunddreißig Millionen Dollar, die Tom Brady bei FOX erhielt, doch ESPN legte die Verhandlungen bis nach dem Super Bowl auf Eis. Die Gründe für die Ablehnung des Angebots von Troy Aikman waren laut ESPN-Insidern eine als zu belastet geltende Beziehung, ein Sparkurs mit weiteren anstehenden Entlassungen und genug Alternativen auf dem Markt für TV-Experten.

Professionelles Auftreten trotz tiefer Gräben

Ein Ende der Zusammenarbeit vor dem großen Finale ist somit wohl nicht vorgesehen, da der Plan weiterhin lautet, dass beide die Saison gemeinsam zu Ende kommentieren, inklusive Super Bowl. Beim ersten gemeinsamen Auftritt nach den Enthüllungen war Montagnacht in Seattle von Spannungen nichts zu sehen, denn es gab keine peinlichen Pausen und keine eisigen Blicke, sondern absolute Professionalität, die die Sendung trug. Für einen bemerkenswerten Moment sorgte stattdessen ESPN-Kollege Pat McAfee, der nach einem gemeinsamen Segment in der Vorberichterstattung in Richtung Troy Aikman rief: Hey, Troy, wir lieben dich.