Die deutsche U21-Elf will nach der Niederlage gegen Belgien zurück zur Stärke. Am Freitag steht das Duell gegen Kroatien auf dem Programm.

Die deutsche U21-Nationalmannschaft tritt am kommenden Freitag in Rijeka im Ausland an, um gegen die kroatische U21-Auswahl das erste Mal nach einer Niederlage wieder den Weg zum Erfolg zu finden. Das Freundschaftsspiel dient der sportlichen Aufarbeitung und der Vorbereitung auf die kommenden Aufgaben im internationalen Fußballgeschehen, wobei das Team direkt nach der enttäuschenden 1:2-Partie gegen Belgien die nächsten Beweise für die eigene Spielstärke liefern muss.

Übertragung im ProSieben Maxx und Joyn

Fußballfans in Deutschland haben die Chance, das Duell zwischen den U21-Nationalmannschaften von Kroatien und Deutschland komplett kostenlos zu verfolgen. Die Übertragung der Partie wird im Fernsehen beim Sender ProSieben Maxx ausgestrahlt, der das Spiel in sein Programm aufgenommen hat. Zusätzlich steht ein kostenloser Livestream über die Plattform Joyn zur Verfügung, die eine Live-Mitschnitt der gesamten Spielzeit ermöglicht.

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Die technischen Vorbereitungen für die Zuschauer beginnen bereits vor dem eigentlichen Spielbeginn, da die Übertragung im Fernsehen sowie im digitalen Livestream der Streaming-Plattform Joyn um 17.30 Uhr startet. Der offizielle Anpfiff des Freundschaftsspiels, das in der kroatischen Stadt Rijeka stattfindet, ist hingegen für 18 Uhr angesetzt, sodass sich die Fans eine Stunde vor Beginn mit den Analysen und Vorschauen füllen können.

DFB-U21 bricht acht Siege andauernde Serie

Die aktuelle Formkurve der deutschen U21 war bis vor kurzem beeindruckend steigend, bevor sie am vergangenen Freitag jäh unterbrochen wurde. Zuvor konnte das Team unter der Leitung von Bundestrainer Stefan Kuntz acht Siege in Folge einfahren, was eine lange Phase der sportlichen Dominanz und Konstanz auf nationaler Ebene widerspiegelte. Diese Siegesserie hatte sogar seit Oktober 2025 nicht mehr ein negatives Ergebnis für die DFB-Jugend elf gebracht.

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Das Unverwundete-Image wurde nun jedoch durch die knappe Niederlage gegen Belgien mit 1:2 durchlöchert, was den Druck auf das Team für das nächste Spiel erhöht. Die Mannschaft muss jetzt beweisen, dass sie diese eine Niederlage schnell verwunden kann und nicht ins Wanken gerät. Die Erwartungen an die Jungs von Stefan Kuntz sind hoch, da sie gewohnt sind, die Kontrolle über das Spielgeschehen zu behalten und Ergebnisse frühzeitig zu entscheiden.

Kroaten ziehen historisches Resultat in Betracht

Gegenüber der deutschen Elf weist die kroatische U21-Nationalmannschaft eine durchwachsene Formkurve auf, die sich in den letzten fünf Partien deutlich zeigt. Während Deutschland vier der letzten fünf Spiele für sich entscheiden konnte, gelangen den Kroaten nur zwei Siege gegen Ungarn mit 3:1 und Litauen mit 1:0. Zusätzlich erspielten sie Remis gegen Griechenland mit 1:1 und Irland mit 2:2, ehe sie das letzte Spiel gegen die Ukraine mit 0:1 verloren.

Die historische Begegnung zwischen beiden Teams ist lange her und liegt 26 Jahre zurück, wenn man vom letzten direkten Aufeinandertreffen im März 2000 ausgeht. Damals unterlag die deutsche U21 im Testspiel den Kroaten mit 0:2, ein Ergebnis, das in den Köpfen der Verantwortlichen noch haftet. Die deutsche Auswahl muss diese historische Niederlage und die aktuelle Formschwäche ihrer Gegner nun auf dem Platz wettmachen, um die eigene Erfolgstradition wiederherzustellen.

Ausblick und sportliche Bedeutung des Duells

Das Spiel in Rijeka ist mehr als nur ein freundschaftlicher Austausch, da es die Stimmung und das Selbstvertrauen der deutschen U21 entscheidend beeinflussen kann. Die Spieler müssen zeigen, dass sie die Lehren aus der Niederlage gegen Belgien ziehen und ihre Spielweise stabilisieren, um gegen einen physisch starken Gegner wie Kroatien bestehen zu können. Die Vorbereitung konzentriert sich dabei auf die Defensive, um keine Fehler wie im letzten Spiel zu wiederholen.

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Für die Kroaten stellt sich die Frage, ob sie ihre defensive Stabilität gegen Deutschland halten können oder ob die deutsche Offensive die Lücken im System nutzen wird. Die Zuschauer in Deutschland, die das Spiel über ProSieben Maxx und Joyn verfolgen, werden einen direkten Vergleich der aktuellen Leistungen sehen müssen. Am Ende steht die Frage im Raum, ob die deutsche U21 direkt zurück auf den Siegeskurs finden kann oder ob die Serie der schwächeren Ergebnisse andauert.