Drama im Entscheidungsspiel: FC St. Pauli verliert mit 1:2 gegen Wolfsburg

Ein dramatischer Tag für den FC St. Pauli, der im letzten Bundesliga-Spieltag gegen den VfL Wolfsburg mit 1:2 verloren hat. Paulis Fujita hatte in der 22. Minute eine große Möglichkeit, doch sein Distanzschuss krachte an die Latte. St.-Paulis Keeper Vasilj rettete anschließend zweimal stark gegen Wolfsburg. In der 38. Minute wurde der Schlussmann geschlagen, und kurz vor der Halbzeit folgte dann die Szene des Spiels. Kaars wurde rechts im Strafraum geschickt und spielte den Ball flach an den zweiten Pfosten. Dort stand Andréas Hountondji aus zwei Metern völlig frei vor dem leeren Tor – traf den Ball aber nicht richtig. Statt ins Netz kullerte der Ball in die Arme von Wolfsburg-Keeper Grabara. Das hätte den Ausgleich sein müssen! Schockstarre am Millerntor! Statt des möglichen Ausgleichs ging St. Pauli mit einem Rückstand in die Kabine. Hoffnung gab es in der 57. Minute: Abdoulie Ceesay machte den Ausgleich. Somit brauchte Pauli noch ein Tor für den Relegationsrang.

Im letzten Bundesliga -Spieltag ereilte ein Drama in der Partie zwischen dem FC St. Pauli und dem VfL Wolfsburg. Zunächst gab es wenig zu sehen, doch nach rund 20 Minuten nahm das Spiel plötzlich Fahrt auf.

Beide Mannschaften lieferten sich einen offenen Schlagabtausch und spielten mutig nach vorne. Paulis Fujita hatte in der 22. Minute eine große Möglichkeit, doch sein Distanzschuss krachte an die Latte. St.-Paulis Keeper Vasilj rettete anschließend zweimal stark gegen Wolfsburg.

In der 38. Minute wurde der Schlussmann geschlagen, und kurz vor der Halbzeit folgte dann die Szene des Spiels. Kaars wurde rechts im Strafraum geschickt und spielte den Ball flach an den zweiten Pfosten. Dort stand Andréas Hountondji aus zwei Metern völlig frei vor dem leeren Tor – traf den Ball aber nicht richtig.

Statt ins Netz kullerte der Ball in die Arme von Wolfsburg-Keeper Grabara. Das hätte den Ausgleich sein müssen! Schockstarre am Millerntor! Statt des möglichen Ausgleichs ging St. Pauli mit einem Rückstand in die Kabine.

Hoffnung gab es in der 57. Minute: Abdoulie Ceesay machte den Ausgleich. Somit brauchte Pauli noch ein Tor für den Relegationsrang





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