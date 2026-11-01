Drama in Gladbach: Aberkannter Treffer führt zu torlosem Remis gegen Paderborn

Borussia Mönchengladbach musste sich mit einem 0:0 gegen den SC Paderborn begnügen, nachdem ein vermeintlicher Führungstreffer von Joe Scally durch den VAR annulliert wurde.

Die Begegnung zwischen Borussia Mönchengladbach und dem Aufsteiger SC Paderborn entwickelte sich zu einem intensiven Schlagabtausch, der letztlich in einem torlosen Unentschieden mündete. Besonders ein Moment in der Partie sorgte für emotionales Chaos im Stadion und in den Köpfen der Beteiligten.

Es war eine Phase, in der die Gladbacher eine enorme Dynamik entwickelten. Ein präziser Angriff über das junge Talent Wael Mohya, der bereits als Super-Juwel gilt, sowie den engagierten Lukas Ullrich führte zu einer hochkarätigen Chance. Joe Scally schloss diese Aktion mit einem kraftvollen Kopfball ab, der den Ball im Netz unterbrachte. In diesem Augenblick glaubte die gesamte Borussia-Mannschaft, die Führung zum 1:0 gesichert zu haben.

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Euphorie bei Joe Scally Tordurch VAR korrigiert

Die Freude war riesig, nicht nur bei den Spielern auf dem Platz, sondern auch auf den Rängen, wo die Anhänger in Ekstase gerieten. Die Euphorie erreichte ihren Höhepunkt, als Stadionsprecher Thorsten Knippertz den Treffer offiziell über das Mikrofonsystem verkündete. Tausende Fans feierten den vermeintlichen Saisontreffer Nummer vier von Joe Scally. Doch die Freude währte nur kurz.

Im Hintergrund arbeitete der Video-Schiedsrichter Nicolas Winter, der die Szene genauestens analysierte. Nach einer intensiven Rücksprache mit dem Hauptschiedsrichter Timo Gerach folgte die bittere Nachricht: Der Treffer wurde zurückgenommen. Die Begründung war ein Regelverstoß im Strafraum. Scally hatte den Paderborner Torhüter Noll mit seinem Arm in einer Weise behindert, dass dieser keine Chance hatte, die Flanke rechtzeitig abzufangen.

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Diese Entscheidung löste zunächst eine Welle der Frustration und Unverständnis bei den Gladbachern aus, da der Spielfluss abrupt unterbrochen wurde und ein emotionaler Höhepunkt zunichtegemacht wurde. Trotz des anfänglichen Ärgers zeigte sich die Führungsebene von Borussia Mönchengladbach im Nachgang bemerkenswert reflektiert und fair. Sportchef Rouven Schröder betonte nach dem Spiel, dass die Entscheidung des Schiedsrichtergespanns objektiv betrachtet korrekt war.

Schröder und Blessin akzeptieren VAR Entscheidung

Er räumte ein, dass die Hand von Scally am Arm des Torhüters deutlich zu sehen gewesen sei und man eine solche Situation in der modernen Fußballwelt pfeifen müsse. Es sei zwar ärgerlich, doch die sportliche Integrität stehe über dem kurzzeitigen Erfolg. Auch Trainer Alexander Blessin zeigte sich versöhnt. Er zog einen Vergleich zu einer ähnlichen Situation aus dem Vorjahr in einem Spiel gegen den FC St. Pauli.

Damals wurde ein Tor für Gladbach gezählt, obwohl der gegnerische Torhüter behindert worden war. Blessin gab offen zu, dass er sich damals als Trainer über die Entscheidung gefreut, aber eigentlich wusste, dass es falsch war. Daher empfand er die aktuelle Entscheidung als absolut nachvollziehbar und richtig. Diese Einstellung zeugt von einer professionellen Mentalität, die in der Bundesliga oft zu kurz kommt.

Anstatt den Schiedsrichter zu beschuldigen oder den VAR als Feindbild zu stilisieren, nutzten Blessin und Schröder den Vorfall, um die Bedeutung von Konsistenz im Regelwerk zu betonen. Dennoch bleibt ein weher Geschmack zurück, da die Mannschaft die wichtige Führung verpasst hat und das Spiel schließlich 0:0 endete. Für die Fohlenelf ist es nun essenziell, an der Chancenverwertung zu arbeiten und Wege zu finden, Tore zu erzielen, die auch einer detaillierten Videoanalyse standhalten.

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Die kommenden Aufgaben werden zeigen, ob Gladbach aus dieser torlosen Phase lernen kann, um in der Tabelle wieder nach oben zu klettern. Der Fokus liegt nun darauf, die offensive Effektivität zu steigern, damit künftig nicht mehr über aberkannte Treffer, sondern über gesicherte Punkte diskutiert wird.