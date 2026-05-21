Drama on an Island in the Prespa Lake: Aggressive Male Hermann's Tortoises Threaten Extinction

A small island in the Prespa Lake in North Macedonia, once considered a model for a functioning ecosystem, is now facing a dramatic natural experiment. The male Hermann's tortoises are becoming increasingly aggressive, threatening the survival of the species on the island.

Eine kleine Insel mitten im Prespasee in Nordmazedonien. Keine Fressfeinde, mildes Klima, genug Nahrung. Für Hermann-Schildkröten klingt Golem Grad wie das perfekte Paradies. Doch genau dort spielt sich gerade ein dramatisches Natur-Experiment ab: Die Männchen flirten so aggressiv, dass die Population daran zugrunde gehen könnte.

Die streng geschützte Insel galt lange als Musterbeispiel für ein funktionierendes Ökosystem. Seit Jahren beobachten Forscher dort eine außergewöhnlich hohe Dichte an Hermann-Schildkröten. Doch der scheinbare Erfolg hat eine dunkle Seite, wieEigentlich dient das Verhalten der Männchen nur einem Ziel, nämlich der Fortpflanzung. Auf der nordmazedonischen Insel Golem Grad hat sich daraus jedoch ein regelrechter Ausnahmezustand entwickelt.

Die Männchen verfolgen die Weibchen ununterbrochen, stoßen sie an und bedrängen sie immer wieder bei Paarungsversuchen. Was normalerweise natürliches Balzverhalten ist, wird auf der kleinen Insel zum Dauerstress. Die Folgen sind gravierend. Viele Weibchen kommen kaum noch zur Ruhe und nehmen zu wenig Nahrung auf.

Sie werden schwächer, verlieren Gewicht und produzieren weniger Eier. MancheDas aggressive Verhalten der männlichen Schildkröten endet teilweise sogar tödlich. Laut Langzeit-Beobachtungen drängen Männchen die Weibchen immer wieder in Richtung der steilen Felsen derzeigen sich überrascht. Ein solches Verhalten wurde bisher in freier Wildbahn kaum dokumentiert.

Doch auch der anhaltende Stress, dem die weiblichen Tiere durch die Männchen ausgesetzt sind, sorgt für vereinzelte Todesfälle. Wie dramatisch die Lage inzwischen ist, zeigen die Zahlen. 2009 wurden auf Golem Grad noch 45 erwachsene Weibchen gezählt. 2024 waren es nur noch 20. Viele Weibchen sind geschwächt und können keine Eier mehr produzieren. Dadurch kommen aktuell auf ein fortpflanzungsfähiges Weibchen rechnerisch mehr als 100 männliche Reptilien der Art.

Das verschärft das Problem zusätzlich. Je weniger Weibchen vorhanden sind, desto stärker konkurrieren die Männchen miteinander. Der Druck auf die verbliebenen Tiere steigt weiter – ein Teufelskreis, der die Spezies auf der Insel immer weiter in Gefahr bringt. Wie ungewöhnlich die Entwicklung ist, zeigt der Vergleich mit einer Population auf dem Festland – nur etwa vier Kilometer entfernt.

Dort leben nahezu identische Hermann-Schildkröten unter ähnlichen klimatischen Bedingungen. Allerdings gibt es mehr Rückzugsmöglichkeiten und keine gefährlichen Steilklippen. Die Weibchen dort sind größer, schwerer und deutlich widerstandsfähiger als die auf der Insel. Das Geschlechterverhältnis bleibt stabil, teilweise gibt es sogar mehr Weibchen als Männchen.

Auch die Fortpflanzung funktioniert normal. Hermann-Schildkröten werden erst nach rund 15 Jahren geschlechtsreif. Selbst wenn Nachwuchs schlüpft, dauert es deshalb sehr lange, bis neue Tiere die Verluste ausgleichen könnten. Der Mangel an fortpflanzungsfähigen Weibchen löst bei den männlichen Tieren ganz neue Verhaltensmuster aus.

So paarungswillig sie sind, versuchen sich die Männchen mit anderen Männchen, Jungtieren oder unbelebten Objekten zu paaren. Forscher sprechen inzwischen von einer Art „demografischem Selbstmord“ der Hermann-Schildkröten auf Golem Grad. Gemeint ist damit eine Entwicklung, bei der sich eine Population durch ihr eigenes Verhalten langfristig selbst zerstört. Die Prognosen sind düster.

Sollte sich der Trend so fortsetzen, könnte auf der Insel in wenigen Jahrzehnten das letzte Weibchen verschwinden. Die Männchen würden zwar noch einige Jahre weiterleben, doch ohne weibliche Tiere wäre die Population dennoch verloren





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