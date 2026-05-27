Dramatik pur: Bonn bezwingt Würzburg im entscheidenden fünften Spiel

Die Telekom Baskets Bonn drehen nach einer katastrophalen ersten Halbzeit gegen die Würzburg Baskets auf und sichern sich mit einem 66:63-Sieg den Einzug ins Halbfinale der BBL-Playoffs.

Spannung pur in der Easycredit Basketball -Bundesliga: Das entscheidende fünfte Spiel im Viertelfinale zwischen den Telekom Baskets Bonn und den Würzburg Baskets hielt mit einem dramatischen 66:63-Sieg der Bonner alles bereit, was die Playoffs so einzigartig macht.

Vor 6000 Zuschauern im ausverkauften Telekom Dome erlebten die Fans ein Spiel, das in die Geschichte eingehen wird, nicht nur wegen des Ausgangs, sondern aufgrund einer ersten Halbzeit, die ihresgleichen sucht. Die Bonner, die in der regulären Saison oft furios aufspielten, fanden in den ersten beiden Vierteln überhaupt keinen Zugriff. Kein einziger Dreipunktwurf wollte fallen, null aus 13 Versuchen von jenseits der 6,75-Meter-Linie landeten im Ziel.

Eine Quote, die selbst den erfahrenen Kommentator Chris Schmidt sprachlos machte: "Null von elf Dreiern ist schon katastrophal.

" Auch auf der Gegenseite lief es nicht besser: Im zweiten Viertel fielen insgesamt nur 18 Punkte, die Mannschaften trafen aus dem Feld nur 18 von 73 Versuchen. Eine unterirdische Trefferquote, die auf Nervosität und Erschöpfung zurückzuführen war, wie Experte Kostja Mushidi anmerkte: "Die Playoffs sind ein hartes Pflaster. Viele freie Würfe werden vergeben, weil die Anspannung enorm ist.

" Mit einem Halbzeitstand von 22:30 aus Bonner Sicht schien die Serie schon entschieden, doch die zweite Halbzeit sollte alles verändern. Die Kabinenansprache von Bonns Trainer wirkte offenbar Wunder: Die Telekom Baskets kamen wie verwandelt aus der Pause. Ein 7:0-Lauf zu Beginn des dritten Viertels zeigte, dass sie gewillt waren, das Spiel noch einmal zu drehen. Als Tylan Birt nach knapp zwei Minuten endlich den ersten Dreier der Bonner versenkte, explodierte die Halle.

Die Erleichterung war greifbar, und von diesem Moment an war die Partie eine völlig andere. Bonn dominierte das dritte Viertel mit 27 Punkten und erzielte allein in diesem Abschnitt mehr Zähler als in der gesamten ersten Halbzeit. Die Defensive stand nun besser, die Würfe fielen, und die Mannschaft kämpfte sich Punkt für Punkt heran. Michael Kessens, der Kapitän der Bonner, war mit einem Double-Double von 16 Punkten und 12 Rebounds der herausragende Akteur auf dem Feld.

Er hielt sein Team in den entscheidenden Minuten zusammen und sorgte für die nötige Stabilität. Trotz der Aufholjagd blieb die Partie bis zur letzten Sekunde offen, beide Teams schenkten sich nichts. Die Schlussphase war ein Nervenkrimi: Neun Sekunden vor dem Ende führte Bonn mit 66:63, Würzburg hatte den Ball für den letzten Angriff. Ein Auszeit brachte die Gäste in Position, doch der finale Wurf von Michael Carr verfehlte unter Bedrängnis sein Ziel.

Der Jubel im Telekom Dome kannte keine Grenzen, die Fans stimmten den traditionellen Schlachtruf an: "Zieht den Bayern die Lederhosen aus!

" im Vorfeld des Halbfinals gegen den Titelverteidiger aus München. Kessens zeigte sich nach dem Spiel erleichtert und würdigte den Gegner: "Die erste Halbzeit war nicht so unser Ding, aber wir haben es geschafft, mental umzuschalten und unseren Basketball zu spielen. Die Fans haben uns geholfen, das Spiel zu drehen. Hut ab vor Würzburg, eine wirklich toughe Mannschaft.

" Mit diesem Sieg qualifizierten sich die Baskets für das Halbfinale, das am Samstag um 14:30 Uhr beginnt. Die Euphorie in Bonn ist riesig, und die Mannschaft hofft, den Lauf fortsetzen zu können. Die Playoffs bleiben ein hartes Pflaster, aber die Moral und der Zusammenhalt der Telekom Baskets könnten der Schlüssel zum Erfolg sein





SPORTBILD / 🏆 90. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Basketball BBL Playoffs Telekom Baskets Bonn Würzburg Baskets Drama

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Mann onaniert vor Kindern: Polizei nimmt rückfallgefährdeten Sexualstraftäter in Bonn festDie Polizei Bonn hat am Montag einen rückfallgefährdeten Sexualstraftäter festgenommen. Der 37-Jährige hatte vor Kindern onaniert.

Read more »

Notbremsung in Bonn: Jugendliche überqueren Gleise – drei Verletzte in StraßenbahnEine Straßenbahn musste in Bonn-Hochkreuz eine Vollbremsung einleiten, da zwei Jugendliche die Gleise überquerten. Drei Fahrgäste wurden verletzt. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Read more »

Entscheidungsspiel im Viertelfinale: Bonn hofft gegen Würzburg auf den HeimvorteilDie Baskets Bonn könnten in der BBL ins Halbfinale einziehen. Zum Entscheidungsspiel gegen Würzbug hofft Bonn auf den Heimvorteil.

Read more »

Basketball BBL: Bonn gegen Würzburg - Liveticker - Viertelfinale, 5. SpielLiveticker vom Spiel Telekom Baskets Bonn gegen Fitness First Würzburg Baskets vom 27.05.2026: heute live.

Read more »