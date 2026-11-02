Dramatische Rettung auf Hochkönig: Dreikopf scheitert am Königsjodler

Bergrettung Mühlbach rettet nach 14 Stunden einen deutschen Kletterer am Hochkönig. Zwei Begleiter stiegen weiter auf, was zu lebensgefährlicher Situation führte.

Am Hochkönig massiv in den österreichischen Alpen endete eine elfstündige Nachtmission der Bergrettung Mühlbach mit der Bergung eines deutschen Mannes. Der Vorfall ereignete sich in der Nacht von Samstag auf Sonntag, als ein Dreiergespann in den Klettersteig Königsjodler einstieg. Ein Mann konnte am Notausstieg auf etwa 2600 Metern nicht mehr weiter und initiierte gegen 19 Uhr einen Notruf. Seine beiden Begleiter setzten den Weg fort und erreichten das bereits geschlossene Marashaus auf 2941 Metern Höhe.

Kälteeinbruch gefährdet Bergungseinsatz

Der Einsatz- und Ortsstellenleiter von Mühlbach, Wolfgang Haggenmüller, stand während der gesamten Aktion in ständigem telefonischen Kontakt mit dem Notleidenden. Der Notausstieg führt durch eine steile und felsige Partie, die aufgrund von Vereisung und Rutschgefahr nur mit Steigeisen zu bewältigen war. Elf Retterinnen und Retter wurden alarmiert, die den Mann erst kurz nach Mitternacht erreichen konnten. Der Abstieg gestaltete sich unter äußerst schwierigen und gefährlichen Bedingungen, da ein weiterer Kälteeinbruch mit starkem Schneefall einsetzte.

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Schlechte Sicht blockiert Hubschrauberlandung

Durch den anhaltenden Schneefall war der Klettersteig für die Suchmannschaft nicht mehr sichtbar. Trotz der Alarmierung des Rettungshubschrauberteams war eine Luftrettung vorerst unmöglich, da die Wetterverhältnisse zu instabil waren. Die Einsatzkräfte erreichten die Erichhütte bei dichtem Schneetreiben und minimaler Sicht erst um 8.18 Uhr am Sonntagmorgen. Die Bedingungen machten jede vorherige Landung oder einen schnellen Transport in ein Krankenhaus unmöglich.

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Bezirksleiter kritisiert falsche Tourenplanung

Gerhard Kremser, der Pongauer Bezirksleiter der Bergrettung, betonte die Lebensgefahr der Situation. Er wies darauf hin, wie schnell Selbstüberschätzung und die Missachtung von Warnungen zu lebensbedrohlichen Lagen führen können. Bergsteigen erfordere die Disziplin, rechtzeitig umzukehren, anstatt sich von der Gipfelrasterei leiten zu lassen. Die beiden Begleiter des Rettierten wurden vehement von einem Abstieg im Birgkark abgeraten, um weitere Risiken zu vermeiden.

Unüberlegtes Handeln der Begleiter kritisiert

Es bleibt zunächst ungeklärt, warum die 20-Jährigen die beiden anderen Männer zurückließen und weiterhin aufstiegen. Eine Sprecherin der Bergrettung Salzburg erklärte am Montagmorgen, dass dieses Verhalten unüberlegt war. Solche Schritte dürften unter keinen Bedingungen unternommen werden, da Zusammenhalt in extremen Bergverhältnissen überlebenswichtig ist. Die Bergwacht warnte eindringlich vor der Trennung der Gruppe bei ähnlichen Wetterlagen und unbekanntem Terrain.