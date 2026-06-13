Dramatische Szenen in Hildesheim: Frau tot, Mann festgenommen

In einer Hochhaussiedlung in Hildesheim fand die Polizei den leblosen Körper einer Frau. Der 30-jährige Lebensgefährte wurde festgenommen.

Es müssen sich dramatische Szenen in der Nacht auf Samstag in Hildesheim abgespielt haben. Beamte der Polizei entdeckten bei einem Einsatz in einer Hochhaussiedlung den leblosen Körper einer Frau.

Ersten Erkenntnissen zufolge wurde sie Opfer eines Verbrechens - und offenbar mussten die Kinder alles mit ansehen. Nach Angaben von Polizei und Staatsanwaltschaft fiel einer Anwohnerin ein Mann (30) gegen Mitternacht im Hausflur eines Mehrfamilienhauses wegen seines verdächtigen Verhaltens auf. Sie rief daraufhin die Polizei an. Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, stießen sie auf die beschriebene Person.

Jedoch war der Mann laut Polizei nicht zugänglich, weshalb im näheren Umkreis weitere Ermittlungen durchgeführt wurden. Wie sich zunächst herausstellte, handelte es sich um einen der Bewohner des Hauses am westlichen Stadtrand von Hildesheim. Nach dem Betreten der zugehörigen Wohnung fanden die Beamten mehrere Kinder sowie eine leblose Frau vor. Eine hinzugezogene Ärztin konnte nur noch den Tod der Frau feststellen.

Wegen ihrer Verletzungen wurde derzeit von einem Totenschein ausgegangen. Der 30-Jährige, der sich als Lebensgefährte der Toten herausstellte, wurde vorläufig festgenommen und zur Wache gebracht. Die Kinder sind nach bisherigen Erkenntnissen äußerlich unverletzt geblieben. Sie wurden zunächst betreut und befinden sich derzeit in Obhut.

Ob es sich bei der Frau um die Mutter der Kinder handelt, konnte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft nicht beantworten. Auch das Alter der Frau sei ihr derzeit noch unbekannt, hieß es auf Anfrage. Weitere Einzelheiten wolle man zu Beginn der kommenden Woche mitteilen





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Hildesheim Polizei Tod Verbrechen Festnahme

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