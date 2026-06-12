Dramatischer Absturz in den Zillertaler Alpen: Deutsches Wanderpaar und Hund überleben 40-Meter-Sturz unverletzt

Ein deutsches Paar und ihr Hund stürzten in den Zillertaler Alpen 40 Meter einen Hang hinab. Trotz des spektakulären Unfalls blieben alle weitgehend unverletzt, waren jedoch unterkühlt. Ein großer Rettungseinsatz wurde eingeleitet.

Ein deutsches Wanderpaar und sein Hund erlebten am Donnerstag einen dramatischen Unfall in den Zillertaler Alpen , kamen aber vergleichsweise glimpflich davon. Die beiden, eine 29-jährige Frau und ein 34-jähriger Mann aus dem Raum Regensburg, befanden sich auf dem Rückweg vom Gipfel des Geiskopfs (2277 Meter), als sie auf einem steilen Steig und über Almwiesen abstürzten.

Sie verloren auf dem rutschigen und winterlichen Gelände, das teilweise bis zu 35 Grad steil ist, den Halt und rutschten etwa 40 Meter einen Hang hinab, bevor sie in einem Latschenfeld liegen blieben. Ein großer Rettungseinsatz wurde eingeleitet, bei dem unter anderem ein Helikopter zum Einsatz kam. Die Bergretter versorgten zunächst den Hund und dann die beiden Wanderer.

Da es dem Mann schlecht ging, wurden er und sein Hund per Hubschrauber ins Tal geflogen, während die Frau vom Bergrettungsdienst betreut wurde. Der Mann wurde anschließend mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Glücklicherweise blieben alle drei Beteiligten weitgehend unverletzt, waren jedoch stark durchnässt und unterkühlt. Die Polizei in Tirol bestätigte den Vorfall und hob die Gefahren der aktuellen winterlichen Bedingungen in den Bergen hervor, die selbst auf scheinbar gut befestigten Wegen zu solchen Unf führen können.

Das Paar war als Urlauber in der Region unterwegs und hatte den Unfall gegen 15.20 Uhr. Die Rettungskräfte reagierten schnell und professionell, um die Wanderer aus der Gefahrenzone zu bringen. Solche Abstürze geschehen oft, wenn Besucher die Herausforderungen alpiner Gelände unterschätzen, besonders bei schlechtem Wetter und vereisten oder matschigen Pfaden. Der Vorfall dient erneut als Mahnung, stets auf die Wetterbedingungen zu achten, passendes Schuhwerk zu tragen und sich nicht zu überschätzen.

Die Zillertaler Alpen sind bei Touristen sehr beliebt, aber ihre Schönheit birgt auch Risiken, die respektiert werden müssen. Die beiden Deutschen hatten nach dem Sturz großes Glück, dass sie keinen schwerwiegenden Verletzungen davontrugen. Der Hund blieb ebenfalls unversehrt, was ein zusätzlicher positives Element in dieser ansonsten angespannten Situation war. Die Rettungsaktion selbst verlief ohne weitere Zwischenfälle und zeigte die Effektivität der lokalen Bergrettungsdienste und der Luftrettung.

Nach der Versorgung im Tal konnten alle Beteiligten nach einer Untersuchung wieder entlassen werden. Dieser Vorfall reiht sich ein in eine Serie von Unfällen in den Alpen, bei denen Wanderer und Bergsteiger aufgrund von Rutschungen oder Stürzen verletzt wurden. Besonders im Frühjahr, wenn Schnee und Eis auf den Höhen liegen und dietemperaturen noch niedrig sind, sind solche Vorkommnisse häufig. Die Botschaft der Einsatzkräfte ist klar: Respekt vor den Bergen und sorgfältige Vorbereitung sind unerlässlich





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