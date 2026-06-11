Dramatischer Ausgang einer Grenzkontrolle zwischen Mexiko und USA: Fahrer rast, Zugmaschine brennt, 39 Migranten gerettet

Ein Fahrer eines Lastwagens trat bei einer Routine-Inspektion am Checkpoint in Falfurrias einer Grenzkontrolle in den USA auf die Gaspedal und löste so fast eine Katastrophe aus. Die US Border Patrol veröffentlichte schockierende Fotos und Videos vom Vorfall, der bereits am vergangenen Donnerstag (4. Juni) passierte. Demnach hatte ein Spurhund der US-Grenzbehörden bei der Kontrolle angeschlagen, woraufhin Beamte den Auflieger des Trucks näher untersuchen wollten. Doch anstatt zu kooperieren und die Ladefläche zu öffnen, raste der Fahrer davon. Sofort verfolgten mehrere Einsatzfahrzeuge der texanischen Polizei den Fahrer, der jedoch den Versuch, die Polizei zu entkommen, unternahm, indem er das Nagelband einsetzte und so die Reifen des Trucks beschädigt wurden. Doch dann die dramatische Wende: Plötzlich fing die Zugmaschine Feuer; jetzt war der verdächtige Fahrer zum Anhalten gezwungen.handelten blitzschnell, holten den Mann am Steuer und einen Beifahrer aus dem brennenden Führerhaus, nahmen sie anschließend fest. Dann kümmerten sie sich um den verschlossenen Auflieger – und machten eine grausige Entdeckung.Als die Einsatzkräfte das Schloss knackten und die Türen öffneten, entdeckten sie Dutzende Menschen, die offenbar illegal in die USA befördert werden sollten. Videos der Behörden zeigen, wie 39 Migranten aus dem Auflieger gerettet werden, bevor die Flammen schließlich auch den Anhänger komplett umschließen. Der Vorfall endete den Angaben zufolge glimpflich: Es habe keine Verletzten gegeben. Die Identität von Fahrer und Beifahrer sowie die genaue Herkunft der Migranten war zunächst nicht bekannt.

Dramatischer Ausgang einer Grenzkontrolle zwischen den beiden WM-Gastgeberländern Mexiko und USA ! Als sein Lkw am Checkpoint in Falfurrias einer Routine-Inspektion unterzogen werden sollte, trat der Fahrer aufs Gaspedal und löste so fast eine Katastrophe aus.

Die US Border Patrol veröffentlichte schockierende Fotos und Videos vom Vorfall, der laut US-Medien bereits am vergangenen Donnerstag (4. Juni) passierte. Demnach hatte ein Spurhund der US-Grenzbehörden bei der Kontrolle angeschlagen, woraufhin Beamte den Auflieger des Trucks näher untersuchen wollten. Doch anstatt zu kooperieren und die Ladefläche zu öffnen, raste der Fahrer davon.

Sofort verfolgten mehrere Einsatzfahrzeuge der texanischen Polizei den Fahrer, der jedoch den Versuch, die Polizei zu entkommen, unternahm, indem er das Nagelband einsetzte und so die Reifen des Trucks beschädigt wurden. Doch dann die dramatische Wende: Plötzlich fing die Zugmaschine Feuer; jetzt war der verdächtige Fahrer zum Anhalten gezwungen.handelten blitzschnell, holten den Mann am Steuer und einen Beifahrer aus dem brennenden Führerhaus, nahmen sie anschließend fest. Dann kümmerten sie sich um den verschlossenen Auflieger – und machten eine grausige Entdeckung.

Als die Einsatzkräfte das Schloss knackten und die Türen öffneten, entdeckten sie Dutzende Menschen, die offenbar illegal in die USA befördert werden sollten. Videos der Behörden zeigen, wie 39 Migranten aus dem Auflieger gerettet werden, bevor die Flammen schließlich auch den Anhänger komplett umschließen. Der Vorfall endete den Angaben zufolge glimpflich: Es habe keine Verletzten gegeben. Die Identität von Fahrer und Beifahrer sowie die genaue Herkunft der Migranten war zunächst nicht bekannt





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