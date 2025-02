Dramatischer Brand im Augsburger Univiertel: Zwei Bewohner aus Dachwohnung gerettet

Ein Brand am frühen Donnerstagmorgen im Augsburger Univiertel führte zu dramatischen Szenen. Zwei Bewohner einer Dachwohnung flüchteten auf das Dach und wurden von der Feuerwehr gerettet.

Am frühen Donnerstagmorgen ereigneten sich dramatische Szenen bei einem Brand in der Prof.-Messerschmitt-Straße im Augsburg er Univiertel. Laut Polizeiangaben brach das Feuer in der Dachwohnung eines Mehrfamilienhauses aus. Der Brand wurde um 5.50 Uhr gemeldet. Zeugen berichteten von lauten Hilfeschreien und meterhohen Flammen, die aus dem Dachgeschoss schlugen.

Sprecher Friedhelm Bechtel charakterisierte die Situation als dramatisch, da zwei Bewohner – ein 35-Jähriger und eine 46-Jährige – aus der brennenden Wohnung auf das Dach des Hauses geflüchtet waren. Aufgrund der starken Rauchentwicklung und der steilen, rutschigen Dachfläche gerieten die beiden Personen in akute Gefahr. Die Feuerwehr konnte sie mit einer Drehleiter retten. Beide Bewohner wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr evakuierte einige Wohnungen im Gebäude, das insgesamt 46 Wohnungen beherbergt, und kontrollierte diese nach Rauchgasrückständen. Das Treppenhaus blieb rauchfrei. Gegen 7.15 Uhr konnten die Bewohner in ihre Wohnungen zurückkehren. Die Wohnung, in der der Brand ausgebrochen war, ist laut Feuerwehr nicht mehr bewohnbar.Die Ursachen des Brandes sind derzeit noch unklar und werden von der Kriminalpolizei Augsburg untersucht. Die Schadenshöhe wird derzeit noch ermittelt, wird sich aber nach ersten Schätzungen auf mehrere hunderttausend Euro belaufen





