Dramatischer Notfall an Bord: Baby nach Ohnmacht reanimiert - Rückflug gestrichen

Ein Säugling verliert an Bord einer Swiss-Maschine das Bewusstsein. Die Crew reanimiert das Kind erfolgreich. Der Pilot entscheidet aus Fürsorge für die Besatzung, den Rückflug zu verschieben. Eine emotionale Durchsage geht viral.

Am Samstag, den 13. Juni, ereignete sich an Bord eines Swiss -Fluges von Ibiza nach Zürich ein dramatischer Notfall . Ein wenige Monate alter Säugling verlor plötzlich das Bewusstsein, was sofortige Reaktionen der Flugbegleiter erforderte.

Die Crew begann unverzüglich mit der Reanimation, während das Flugzeug noch über dem Mittelmeer unterwegs war. Dank des schnellen Eingreifens konnte das Kind stabilisiert und später mit einem Krankenwagen in ein Krankenhaus auf Ibiza gebracht werden. Der Vorfall hinterließ jedoch tiefe Spuren bei der Besatzung, die unter Schock stand. Der Pilot, dessen emotionale Ansprache am folgenden Tag von einer Passagierin gefilmt und der Zeitung 20 Minuten übergeben wurde, erklärte den Verzicht auf den geplanten Rückflug am Samstagabend.

In seiner Stimme war pure Erschütterung zu hören, als er um Verständnis für die Situation bat. Die Entscheidung, die Rückreise erst am Sonntag anzutreten, sei nicht als Entschuldigung zu verstehen, sondern diene dem Schutz der Crew, die den Vorfall psychisch stark belastet habe. Swiss bestätigte, dass derartige Ereignisse nicht spurlos an den Mitarbeitern vorübergehen und dass das Wohl der Crew sowie der Passagiere oberste Priorität habe.

Die gestrichene Rückreise sorgte bei den betroffenen Fluggästen für gemischte Gefühle, doch die meisten zeigten großes Verständnis für die Notlage. Eine Passagierin, deren Schwester das Video teilte, erklärte, dass man die Emotionen des Piloten deutlich hören könne und dass es letztlich ein positives Ende genommen habe. Der Flug wurde am Sonntag nachgeholt und landete am Nachmittag in Zürich. Der Säugling befindet sich inzwischen auf dem Weg der Besserung.

Die Swiss betont, dass solche Vorfälle selten sind, aber die Besatzung stets für Notfälle geschult ist. Dieser Vorfall zeigt, wie schnell eine Routine-Reise zu einem medizinischen Notfall werden kann und wie wichtig professionelles Handeln an Bord ist. Die Crew der Swiss bewies nicht nur Fachkompetenz, sondern auch Menschlichkeit in einer Extremsituation. Die Verschiebung des Rückflugs war eine menschliche Entscheidung, die die Wertschätzung für die psychische Gesundheit der Mitarbeiter unterstreicht.

In den sozialen Medien wurde das Verhalten der Besatzung vielfach gelobt, und die Passagiere zeigten sich erleichtert über den glücklichen Ausgang. Die Airline hat angekündigt, das Ereignis intern zu analysieren, um weitere Verbesserungen im Umgang mit medizinischen Notfällen zu erreichen. Für den Säugling und seine Familie war es eine schreckliche Erfahrung, die Gott sei Dank gut ausgegangen ist. Der Pilot betonte zum Abschluss seiner Ansprache, dass er stolz auf sein Team sei, das unter großem Druck hervorragend gearbeitet habe.

Dieses Ereignis wird allen Beteiligten noch lange in Erinnerung bleiben, aber die Gewissheit, dass das Baby überlebt hat, überwiegt die belastenden Momente





BILD / 🏆 82. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Swiss Notfall Baby Reanimation Ibiza

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Für Windows 10 und 11: Wichtiges Microsoft-Update schützt euch im NotfallMicrosoft aktualisiert gerade den Teil von Windows, der im Notfall Gold wert ist.

Read more »

Nach Notfall im Flugzeug: Corey Feldman muss ins KrankenhausNotfall im Flugzeug: 'Stand by Me'-Star Corey Feldman klagte an Bord über Beschwerden. Eine noch unklare Diagnose wirft nun Fragen auf.

Read more »

Österreich feiert ersten WM‑Sieg seit 1990 gegen Jordanien in dramatischer SchlussphaseIm Auftaktspiel der Gruppe J besiegte Österreich Jordanien mit 3:1. Nach einem frühen Vorsprung, einem Gleichstand durch das erste WM‑Tor Jordaniens und einem umstrittenen, aber annullierten Tor von Arnautović, sicherte ein Eigentor und ein späten Elfmeter den historischen Sieg, der die Österreicher nach 36 Jahren zum ersten WM‑Gewinn führt.

Read more »

Köln wird zur Festung im All: Neue Super-Zentrale soll Europa im Notfall rettenFällt alles aus, springt der Himmel ein. In Köln wird jetzt die Kommandozentrale gebaut, die Europa schützt, wenn am Boden das totale Chaos herrscht.

Read more »